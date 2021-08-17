Nemfomani nedir? Nemfomani erkeklerde görülür mü?

Nemfomanide görülen ve devamlı olan cinsel düşünceler kişinin ilişki kurma, çalışma ve günlük aktivitelerini gerçekleştirme gibi yeteneklerini önemli ölçüde olumsuz etkiler. Nemfomani, madde bağımlılığı ile bazı benzerlikler taşısa da kişi aslında bir maddeye değil de bir aktiviteye bağımlıdır.

Nemfomani Nedir?

Nemfomani kelimesi kökenini Yunan mitolojisine dayanır. Yunan mitolojisinde "nymph" güzel ve genç kadınlara benzeyen ve doğada saklandığı düşünülen ruhlara verilen isimdir. "Mania" ise, heyecan, çılgınlık, aşırı coşku gibi anlamlarına gelir. Rahatsızlık, aşırı ve çok sık seks isteği ya da aniden artan libido şeklinde karakterize edilir. Tek bir eşle yetinemeyen, seçici olmayan ve normalin üzerinde cinsel ilişki kuran bu kadınlar genellikle sürekli bir ilişkiye sahip olmaz. Bu hastalığa sahip olan kişiler, farklı eşlerle yineleyici cinsel etkinliklere girme dürtüsünü yenemediklerinden bu hastalık bir çeşit bağımlılıktır.

Cinsel bağımlılık ya da kadınlardaki ismi ile nemfomani rahatsızlığı kişiler, sekse takıntılıdır ya da genellikle anormal derecede yoğun bir cinsel dürtü yaşar. Cinsel dürtüleri kontrol edememe durumu ise, kişinin insanlarla olan ilişkilerinin bozulmasına ve yaşam kalitesinin düşmesine önemli ölçüde neden olur. Nemfomani hastalarının davranış ve düşünceleri, cinselliğin egemen olduğu, bunun da diğer aktiviteleri ve etkileşimleri etkilediği bir noktaya gelmiştir. Bu dürtüler kontrol edilemez hale geldiği zaman, kişinin sosyal yaşamına devam etmesi mümkün olmaz ya da önemli ölçüde güçleşir.

Nemfomani Erkeklerde Görülür mü?

Nemfomani, kadınlarda ve erkeklerde görülen fakat kadınlarda hiperseksüaliteye ismini alırken erkeklerde ise, satiriasis ismini alıyor. Nemfomani hastaları tek bir partner ile yetinemezler ve girdikleri ilişkilerde çoğu zaman istedikleri hazzı ve yeterli tatmin duygularını da alamazlar. O nedenle ilişki sonrasında da gerginlik halleri devam eder. Bu kişiler, yaşadıkları cinsel ilişkilerde genellikle orgazm ve boşalmayı çok güçlü bir şekilde yaşamazlar.

Boşalma, rahatlama hissi de çok kısa sürer veya orgazm olamama problemi yaşarlar. Sürekli bir şeyler eksikmiş ve hiçbir şey yolunda gitmiyormuş gibi bir ruh hali içindedirler. Arayışları sürekli olarak devam eder. Nemfomaniaklar genellikle pornografik içeriklere de aşırı düşkün olurlar. Sürekli cinsellikle ilgili konuşma, bu tarz içerikleri izleme, deneyimleme ve farklı davranışlara karşı motivedirler. Farklı olan her şeyi denemek isterler. Kendileri için uygun erkek tipine bakmadan, hemen cinsel eyleme geçmek isterler. Siberseks, pornografi, telefon seksi ve mastürbasyon yönelimleri fazladır.

Nemfomani Belirtileri Nelerdir?

Nemfomani rahatsızlığı olan kişiler, çeşitli cinsel davranış türlerine bağımlılık gösterirler. Bu da yaşanılan durumun tanımlanmasını önemli ölçüde zorlaştırır. Cinsel bağımlılıkla ilgili faaliyetler ise başlıca şunları içerir;

Çoklu ilişkiler, tek gecelik ilişki ve cinsel partnerler

Zorlayıcı mastürbasyon

Röntgencilik

Güvensiz seks yapmak

Pornografinin sürekli kullanımı

Siberseks

Teşhircilik

Cinsel dürtüleri istediği zaman frenleyememe ve cinsel eylemde bulunan diğer kişilerin sınırlarına saygı göstermeme

Cinsel aktivitede duygusal bir tatmin aramama

Utanç ve suçluluk duyguları

Genellikle bir dizi ilişki ile sonuçlanan başkalarını aşık olma, cezbetme ve yeni romantizmlere başlama saplantısı

Dürtülerin tıbbi, finansal ya da sosyal sonuçlara rağmen kontrol edilememesi

Davranışı azaltma, durdurma ya da denetleme amacı ile çok sayıda başarısız girişim yaşama

Seks yapmak ya da cinsel bir deneyimi daha da iyileştirmek için aşırı enerji ve zaman harcamak