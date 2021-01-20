Nem sensörü nedir ve ne işe yarar? Nem sensörü çeşitleri ve kullanım alanları

Nem sensörleri otomotiv, havacılık, ağır sanayi, ev aletleri gibi zorlu uygulamalar için önem taşır. Bir dizi ürüne entegre olmaları açısından sensörlere olan talep hızla artış gösterir. Bu nedenle de tasarım mühendisleri tarafından mevcut uygulamalara optimize edilen sensör tasarımları gerçekleştirilir.

Nem Sensörü Nedir?

Nem sensörü, bulunduğu ortamdaki nemi ölçen ve bulgularını karşılık gelen bir elektrik sinyaline dönüştüren elektronik bir cihazdır. Nem sensörleri boyut ve işlevsellik açısından büyük farklılıklar gösterir; bazı nem sensörleri elde tutulan cihazlarda (akıllı telefonlar gibi) bulunabilirken, diğerleri daha büyük gömülü sistemlere (hava kalitesi izleme sistemleri gibi) entegre edilmiştir.

Nem Sensörü Ne İşe Yarar?

Her kategori nemi hesaplamak için farklı bir yöntem kullandığı için nem sensörleri iki gruba ayrılabilir: bağıl nem (RH) sensörleri ve mutlak nem (AH) sensörleri. Bağıl nem, belirli bir sıcaklıktaki canlı nem okuması, aynı sıcaklıktaki hava için maksimum nem miktarı ile karşılaştırılarak hesaplanır. Bu nedenle RH sensörleri, bağıl nemi belirlemek için sıcaklığı ölçmelidir. Bunun aksine, mutlak nem, sıcaklığa bakılmaksızın ölçülür.

Nem Sensörü Çeşitleri

En yaygın iki RH sensörü, kapasitif ve dirençli nem sensörleridir. Kapasitif sensörler, aralarına yerleştirilen ince bir metal şeridin kapasitansını (yani bir elektrik yükünü saklama kabiliyetini) izlemek için iki elektrot kullanır. Metalin kapasitesi, sensör ortamındaki nem değişimiyle doğru orantılı bir oranda artar veya azalır.

Nemdeki artıştan kaynaklanan şarj (voltaj) farkı daha sonra yükseltip işlenmek üzere gömülü bilgisayara gönderilir. Dirençli nem sensörleri farklı bir prensipte çalışır. Bu sensörler, nem değiştikçe boyut olarak artan ve azalan küçük bir polimer tarak kullanır ve bu da sistemin şarj depolama kabiliyetini doğrudan etkiler.

Nem Sensörü Kullanım Alanları

Mutlak nemi ölçmek için termal nem sensörleri kullanılır. RH sensörlerinden farklı olarak, termal nem sensörleri, biri kuru nitrojeni ölçmek ve diğeri çevresindeki ortamın havasını ölçmek için iki prob kullanır. Maruz kalan prob üzerinde nem toplandığında, termal iletkenlikteki fark sensör tarafından algılanır ve AH hesaplanır. Nem sensörleri genellikle meteoroloji, tıp, otomobil, HVAC ve imalat endüstrilerinde kullanılmaktadır.