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Nem kelimesinin eş anlamlısı nedir? Nemin eş anlamı ile örnek cümleler (TDK)

#TDK#Nem#Eş Anlamlısı
Nem kelimesinin eş anlamlısı nedir Nemin eş anlamı ile örnek cümleler (TDK)

Türkçe de yer alan kelimelerin eş anlamlıları bulunmaktadır. Eş anlamlı kelimeler nedeniyle bazı kelimeler az kullanılmaktadır. Bu kelimelerin biri nem kelimesidir. Nem ne demek? Nem kelimesinin eş anlamlısı nedir? Nem kelimesinin eş anlamlısıyla nasıl cümle kurulur? Nem kelimesinin anlamlarını, eş anlamlısı ve örnek cümleleri sizler için bir araya getirdik.

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Nem kelimesinin eş anlamlısı rutubet kelimesidir.

Nem Nedir?

Nem kelimesinin eş anlamlısını bulabilmek için öncelikle nem kelimesinin anlamını bilmek gereklidir. Nem kelimesinin anlamlarından bir tanesi havada bulunan nem olarak verilmiştir. Nem kelimesinin ikinci anlamı hafif ıslaklık ve rutubet olarak verilmektedir. Nem kelimesinin anlamlarından bazıları nem kelimesinin eş anlamlısı olarak kabul edilmektedir.

Nem Kelimesinin Eş Anlamı Nedir?

Nem kelimesinin iki adet eş anlamlısı bulunmaktadır. Nem kelimesiyle aynı anlama sahip ilk kelime rutubet kelimesidir. Nem kelimesinin eş anlamlısı olarak en fazla rutubet kelimesi kullanılmaktadır. Nem kelimesiyle eş anlamlı olan kelimelerden diğeri ıslaklık kelimesidir. Islaklık kelimesi nem kelimesi ile aynı anlama geliyor olsa da pek kullanılmamaktadır.

Nem Kelimesi ile İlgili Cümleler

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Emlakçının bizi götürdüğü ilk evde oldukça fazla nem vardı. / Emlakçının bizi götürdüğü ilk evde oldukça fazla rutubet vardı.

Yıkadığım tişörtü kurusun diye dışarı asmıştım fakat hafif nemli kalmış. / Yıkadığım tişörtü kurusun diye dışarı asmıştım fakat hafif ıslaklık kalmış.

Bodrum katındaki nemden nefes alamadım. / Bodrum katındaki rutubetten nefes alamadım.

 

 

 

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