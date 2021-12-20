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Nektar Ne Demek, Ne Anlama Gelir? Nektar Kelimesinin Tdk Sözlük Anlamı

Nektar Ne Demek, Ne Anlama Gelir Nektar Kelimesinin Tdk Sözlük Anlamı

Nektar, meyvelerin karışımından elde edilen meyve suyu anlamına gelir. Nektarın iki anlamı bulunmaktadır. TDK sözlük ve diğer anlamını tüm detayları ile sizler için derledik.

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Nektar kelimesi Yunan mitolojisinde de karşımıza çıkar. Buradaki anlamı, içenleri ölümsüzlüğe kavuşturan Tanrı içkisi demektir.

  Nektar Kelimesinin TDK Sözlük Anlamı Nedir?

  Nektar sözcüğünün anlamı araştırıldığında, internet kaynaklarında ilk olarak sözlük anlamı ortaya çıkar. TDK sözlüğüne göre nektar, doğal meyve suyu demektir. Aynı zamanda belli oranda meyve suyu, şeker, su ve asitten oluşan karışım anlamına gelir.

  Sözlükteki diğer anlamı Yunan mitolojisine dayanmaktadır. Bunun ne olduğu yukarıda açıklanmaktadır.

  Nektar Ne Anlama Gelir?

  Nektarın yaygın olarak bilinen anlamı, TDK sözlük anlamıdır. Halk tarafından pek bilinmeyen anlamı ise şu olmaktadır: Nektar çiçeklerin ürettiği, şeker bakımından zengin, böcek ve kuş benzeri hayvanları kendisine çeken salgıdır. Bu hayvanları çekme nedeni de, söz konusu hayvanların tozlaşmaya yardımcı olmalarıdır.

  Nektar, balın şeker kaynağı olarak ifade edilir. Sinek kuşu gibi hayvanların beslenmesinde önemli bir yere sahiptir. Bitkilerin çiçeklerinin dip tarafında bezler bulunur. Bu bezler tarafından salgılanan tatlı sıvıya nektar adı verilir. Nektar aynı şekilde bal özü olarak da adlandırılır.

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  Nektar, çiçek ve çiçek dışı nektarlar şeklinde iki kategoriye ayrılır. Çiçek nektarları, potansiyel tozlaştırıcıları kendilerine çekmektedirler. Nektarlar çiçekte farklı bitkisel dokularda yer alabilmektedirler.

  Çiçek dışı nektarlar, adı üstünde çiçek dışında yer alırlar. Bunlar bitkide çiçek haricindeki diğer dokularda bulunurlar. Genel olarak yaprak ve yaprak saplarında olurlar. Esas görevleri, tozlaşma olmayan nektarlardır. Çeşitli büyüklükte ve formlarda ortaya çıkabilmektedirler.

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