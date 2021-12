Nekra Ne Demek? Arapça El Takısı Ne Anlama Gelir?

Haberin Devamı

Nekra ve Arapça el takısı konuları hakkında bilgi sahibi olmak isteyen kişiler, bu bilgiye ulaşa bilmek adına büyük ölçüde internetten yararlanmayı seçmektedir. Bu bakımdan internet ortamında konu hakkında verilecek olan her bir bilginin doğruluğunun ve kolay anlaşılabilir olmasının önemi son derece büyüktür.



Nekra Ne Demek?



Arapça eğitiminde temel konulardan biri de adım adım cümle kuruluşuna geçmektir. Bunu ise bazen sarf bilgileri bazen de nahiv bilgileri vererek yapmak önemlidir. Bunun sebebi ise cümleleri, isimlerden, fiillerden ve harflerden oluşuyor olmasıdır. Şimdi nekra konusuna hakkında detaylı bir bilgi verilmesi gerekirse; Cümle içerisinde bir isim, kimi zamanda nekra olarak gelir. Bundan dolayı da özellikle bu kavramın ne olduğunu, cümle kuruluşuna geçilmeden önce bilmek gerekliliği söz konsudur.



Nekra: Söylendiği vakit, kimden ya da neden bahsedildiği tam olarak anlaşılamamakta olan, belirsiz bir kişiyi ya da belirsiz bir şeyi gösteren isimlere denilmektedir.



Arapça El Takısı Ne Anlama Gelir?



Arapçada "harfu't-ta'rif' olarak adlandırılmakta olan belirleme takısı "el-" çok fazla merak uyandıran ve de aynı zamanda çok araştırılan bir konu olma özelliğine sahip durumdadır. Bu sebeple önem teşkil etmekte olan bir konu olarak karşımıza çıkmaktadır. Temel olarak Arapçada; belirleme, bağlaç ve zait olmak üzere üç çeşit "el-" takısı bulunmaktadır. Fakat " el" takısı, farklı fonksiyonları ile on beş çeşide ulaşan bir konu oluşturmaktadır.



Tüm bunların yanı sıra Arapçadaki "el-" takısının kullanım ve fonksiyonlarına ek olarak, bu takı ile İngilizcede kullanılmakta olan belirleme harfi "the" ve Türkçede isimlerin nasıl belirleneceğine ilişkin kısa bir mukayese yapılabilir. Buna göre Anahtar Kelimeler: Harfu 't-ta 'rif "el-", Belirlilik, Belirsizlik şeklinde ortaya çıkmaktadır.



Arapça el takısı çoğu zaman " belirli" isimlere eklenmekte olan bir harf olma niteliği taşımaktadır. Esasında "el-" takısının asıl önemi, önüne gelmiş olduğu kelimenin anlamına yapmış olduğu katkıda ortaya çıkmaktadır. Fakat on beş kadar farklı kullanım tipi barındıran "el-" takısı, kelimelerin anlamlarının yanı sıra biçimlerine ve okunuşlarında da değişikliğe neden olabilmektedir.



Bundan dolayı, kullanıldığı metinlerdeki konun kesin çizgilerle ve bu takı nedeniyle ortaya çıkabilecek tartışmaların yanı sıra yorumların sağlıklı bir neticeye kavuşabilmesi, " el-" takısının yeterince bilinmesine bağlı olmaktadır.