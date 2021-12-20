Nefti Ne Demek, Ne Anlama Gelir? Nefti Kelimesinin Tdk Sözlük Anlamı

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Osmanlı döneminde renkler için kullanılan diğer kelimeler şu şekilde sıralanabilir:

1- Beyza - En beyaz 2- Ahdar - Yeşil 3- Rummani - Nar Rengi

4- Ahmer - Kırmızı 5- Zerd - Sarı 6- Leylaki - Mor 7- Hümeyra - Pembe

8- Mina - Lacivert 9- Esfed - Siyah 10- Duhani - Gri

Nefti Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

Neft kelimesinden türetilmiş olan nefti sözcüğü, petrol rengi ve koyu yeşil anlamına gelir. Bu renk başta tekstil ve dekorasyon olmak üzere birçok farklı sektörde kullanılır. Yeşilin diğer tonları ise şunlardır: 1- Zeytin yeşili

2- Turkuaz 3- Yosun Yeşili 4- Zümrüt Yeşili 5- Pastel Yeşil

Nefti Kelimesinin TDK Sözlük Anlamı Nedir?

TDK’ya göre Nefti kelimesi, koyu yeşil anlamına gelir.

Nefti Kelimesinin Cümle İçinde Kullanımı

1- Nefti kazağımın her yerine vişne lekesi bulaşmış.

2- Nefti renginde kıyafetler son yıllarda fazlasıyla tercih ediliyor.