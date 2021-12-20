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Nefti Ne Demek, Ne Anlama Gelir? Nefti Kelimesinin Tdk Sözlük Anlamı

Nefti Ne Demek, Ne Anlama Gelir Nefti Kelimesinin Tdk Sözlük Anlamı

Dilimize Farsçadan geçmiş olan nefti kelimesi, ''neft'' sözcüğüne getirilen nispet ekiyle oluşturulmuştur. Farsçada neft, petrol anlamına gelirken, nefti de petrol rengi manasında kullanılır. Yeşilin en koyu tonuna nefti denir. Bu kelime cümle içerisinde sıfat olarak kullanılır. Örnekler: 1- Nefti kazak 2- Nefti boya 3- Nefti kıyafet. Nefti ne demek, ne anlama gelir? Nefti kelimesinin TDK sözlük anlamı nedir örnek kelimeler ve cümlelerle birlikte detaylı olarak derledik.

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 Osmanlı döneminde renkler için kullanılan diğer kelimeler şu şekilde sıralanabilir:

 1- Beyza - En beyaz 2- Ahdar - Yeşil 3- Rummani - Nar Rengi

 4- Ahmer - Kırmızı 5- Zerd - Sarı 6- Leylaki - Mor 7- Hümeyra - Pembe

 8- Mina - Lacivert 9- Esfed - Siyah 10- Duhani - Gri

  Nefti Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

  Neft kelimesinden türetilmiş olan nefti sözcüğü, petrol rengi ve koyu yeşil anlamına gelir. Bu renk başta tekstil ve dekorasyon olmak üzere birçok farklı sektörde kullanılır. Yeşilin diğer tonları ise şunlardır: 1- Zeytin yeşili

 2- Turkuaz 3- Yosun Yeşili 4- Zümrüt Yeşili 5- Pastel Yeşil

  Nefti Kelimesinin TDK Sözlük Anlamı Nedir?

  TDK’ya göre Nefti kelimesi, koyu yeşil anlamına gelir.

  Nefti Kelimesinin Cümle İçinde Kullanımı

  1- Nefti kazağımın her yerine vişne lekesi bulaşmış.

 2- Nefti renginde kıyafetler son yıllarda fazlasıyla tercih ediliyor.

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