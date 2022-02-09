Nefretin zıt anlamlısı nedir? Nefret kelimesi ve sözcüğünün zıt anlamlıları

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Nefret kelimesi özellikle tansiyonun yüksek olduğu diyaloglarda yoğun bir şekilde kullanılan kelimeler arasında yer alıyor. Bu kelimenin zıt anlamlısı sevgi olarak ifade ediliyor. Nefret kelimesinin bir diğer zıt anlamlısı da aşk olarak belirtiliyor.

Nefretin Zıt Anlamlısı Nedir?

Nefret kelimesi her alanda kullanıma uygun olan bir kelime türüdür. Nefretin zıt anlamlısı aşk ve sevgi kelimeleridir.

Nefret Kelimesi ve Sözcüğünün Zıt Anlamlıları

Nefret kelimesi olumsuz bir duyguyu temsil etmektedir. Bu yüzden nefret sözcüğünün zıt anlamları olumlu duyguyu ifade eden kelimelerden oluşur. Nefret kelimesinin zıt anlamları ssvgi ve aşk olarak öne çıkıyor.