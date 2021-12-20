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Nefha Ne Demek, Ne Anlama Gelir? Nefha Kelimesinin Tdk Sözlük Anlamı

Nefha Ne Demek, Ne Anlama Gelir Nefha Kelimesinin Tdk Sözlük Anlamı

Dilimize Arapçadan geçmiş olan nefha kelimesi, nefh fiilinden türetilmiştir. Nefh sözcüğü, rüzgar için kullanıldığında esmek, çiçekler için kullanıldığında kokmak anlamına gelir. Nefha kelimesinin ilk anlamı ise güzel kokudur. Bu sözcük, sadece yaz mevsiminde esen ılık rüzgar manasında da kullanılır. Nefha ne demek, ne anlama gelir? Nefha kelimesinin TDK sözlük anlamı nedir örnek kelimeler ve cümlelerle birlikte detaylı olarak derledik.

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Nefha kelimesiyle eş ve yakın anlamlı olan sözcükler şu şekilde sıralanabilir: 1-

 1- Itır 2- Muattar 3- Rayiha 4- Bûy 5- Meltem 6- Esim 7- Saba 8- Nesim

  Nefha Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

 15. yüzyılda literatüre girmiş olan nefha kelimesinin ilk anlamı güzel kokudur. Bu kelime divan şairleri tarafından birçok mazmunda kullanılmıştır. Örneğin nefha-i semen, yasemin çiçeğinin güzel kokusu demektir.

  Nefha sözcüğünün diğer anlamı ise rüzgardır ve nefestir. Nefha kelimesi mecazen kula hayat veren nefes anlamına gelir. ''Canbahş nefha'' ise can veren nefes demektir.

   Nefha Kelimesinin TDK Sözlük Anlamı Nedir?

  Türk Dil Kurumuna göre Nefha kelimesi kullanıldığı yere göre üç farklı anlama gelir.

  İlk Anlamı: Güzel ve latif koku

 İkinci Anlamı: Sıcak havalarda esen rüzgar

 Üçüncü Anlamı: Nefes

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  Nefha Kelimesinin Cümle İçinde Kullanımı

  1- Sevgilim kilometrelerce uzakta olsa da nefhası hala burnumda.

 (Nefes anlamında kullanılmış)

  2- Balkona çıkınca esen nefha beni kendime getirdi.

 (Rüzgar anlamında kullanılmış)

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