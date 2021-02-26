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Atasözleri ve Anlamları
Haber Giriş: 26.02.2021 - 22:53 | Son Güncelleme:

Nefesin Elverirse Borazancı Başı Ol atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

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Nefesin Elverirse Borazancı Başı Ol atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)
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Türkçe atasözü bakımından son derece zengin bir dildir. Nefesin el verirse borazancı başı ol atasözü de Türkçeyi zenginleştiren atasözlerimiz arasında yer alır. Nefesin el verirse borazancı başı ol atasözü ne anlama gelir? Nefesin el verirse borazancı başı ol atasözü ne demektir? Nefesin el verirse borazancı başı ol atasözünün cümle içinde kullanımı nasıl olur? Nefesin el verirse borazancı başı ol atasözü hakkınki bütün detayları derledik.

Nefesin el verirse borazancı başı ol atasözü mecaz anlamı olan atasözlerimizdendir. Mecaz anlamlı atasözlerinde anlatılmak istenen ilk bakışta anlaşılmayabilir.

 Nefesin Elverirse Borazancı Başı Ol Atasözünün Anlamı (TDK) Nedir?

 Hayatta bazı işler vardır ki herkes beceremez. Bazı işleri yapmak yürek ister. İnsan eğer başarabileceğine inanıyorsa herkesin cesaret edemediği işlere girişebilir. Nefesin el verirse borazancı başı ol atasözü de tam olarak bu anlama gelmektedir. Eğer başarabileceğinizi düşünüyorsanız büyük işlere kalkışmalısınız.

 Nefesin Elverirse Borazancı Başı Ol Atasözünün Cümle İçinde Kullanımı

 Seni tutan yok, kazanacağına inanıyorsan yarışmaya katılabilirsin. Sonuçta nefesin el verirse borazancı başı olabilirsin.

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