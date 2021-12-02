Nefes kelimesinin eş anlamlısı nedir? Nefesin eş anlamı ile örnek cümleler (DK)

Nefes kelimesiyle örnek cümleler:
1- Arkasından dakikalarca koştuğum için nefes nefese kaldım.
2- Bugünkü edebiyat dersinde Karacaoğlan'ın yazdığı iki nefesi inceledik.
Nefes Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir?
1- Soluk:
Öz Türkçe bir sözcük olan soluk kelimesi, ''solumak'' fiilinden türetilmiştir. Bu kelime hem birçok tamlamada hem de deyimde kullanılır. Örnekler:
1- Soluk Borusu 2- Soluk Soluğa 3- Soluklanmak
2- Yaşamak:
Nefes kelimesinin yan anlamı yaşamaktır Yaşamak kelimesi, cümle içerisinde nefes alıp vermek anlamında kullanılır.
3- İnsan:
Nefes alıp vermek canlılığı simgelediği için bu kelime mecazen insan anlamında kullanılır.
Nefesin Eş Anlamı ile Örnek Cümleler (TDK)
1- Neredeyse bir saat boyunca hiç durmadan yürüdüğümüz için bir bankta oturup biraz ''soluklandık.''
2- Doktor derin derin ''soluk'' alıp vermemi söyledi.
3- Tüm kötülüklere rağmen ''yaşamak'' yaşadığını hissetmek, tarif edilemez bir mutluluk.
4- Onunlayken ''yaşamak'' istediğim her güzellik başlamadan bitti.
5- ''İnsan'' ne kadar gafil, ne kadar bencil bir varlık.