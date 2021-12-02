Nefes kelimesinin eş anlamlısı nedir? Nefesin eş anlamı ile örnek cümleler (DK)

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Ons altın fiyatları 1 ayın dibinde Fiyatlarda yön neresiOns altın fiyatları 1 ayın dibinde! Fiyatlarda yön neresi?#Altın Fiyatları
Aşı gerçek değil demişti.. Ünlü isim koronavirüsten hayatını kaybetti'Aşı gerçek değil' demişti.. Ünlü isim koronavirüsten hayatını kaybetti!#Marcus Lamb
Dünyanın umutla beklediği haber geldi... Uğur Şahin haklı çıktıDünyanın umutla beklediği haber geldi... Uğur Şahin haklı çıktı#Koronavirüs
Yeni Bakan Nebatiden ilk sözler: Önceliğimiz yüksek faiz değil, yatırım ve istihdamYeni Bakan Nebati'den ilk sözler: Önceliğimiz yüksek faiz değil, yatırım ve istihdam#Nureddin Nebati
Şam rejimine flaş tepki Dışişleri Bakanlığı: Hadsiz açıklamayı şiddetle reddediyoruzŞam rejimine flaş tepki! Dışişleri Bakanlığı: Hadsiz açıklamayı şiddetle reddediyoruz#Dışişleri Bakanlığı
Her yıl koronavirüs aşısı olacak mıyız Pfizerdan yanıt geldiHer yıl koronavirüs aşısı olacak mıyız? Pfizer'dan yanıt geldi#Kovid Aşısı
TCMB Başkanı Kavcıoğlundan önemli açıklamalarTCMB Başkanı Kavcıoğlu'ndan önemli açıklamalar#Merkez Bankası
Almanyada peş peşe kritik kararlar Aşısızlara kötü haber...Almanya'da peş peşe kritik kararlar! Aşısızlara kötü haber...#ALMANYA
Doktorlar hakkındaki şikâyetler Yok artık dedirtiyor Neden bana kurşun kalem verdinizDoktorlar hakkındaki şikâyetler 'Yok artık' dedirtiyor! 'Neden bana kurşun kalem verdiniz?'#CİMER
Son günlerin en çok konuşulan ismi... Bu kez CEOsu olduğu şirket için flaş karar aldıSon günlerin en çok konuşulan ismi... Bu kez CEO'su olduğu şirket için flaş karar aldı#Jack Dorsey
Omicron ele geçiriyor... Bir günde ikiye katlandıOmicron ele geçiriyor... Bir günde ikiye katlandı! #Omicron
İlk milli deniz topu üretildi... Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gizli açık ambargolar tarihe karışacakİlk milli deniz topu üretildi... Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gizli açık ambargolar tarihe karışacak#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Tanıkların ifadeleri şoke etti Sigarayı yüzünde söndürürümTanıkların ifadeleri şoke etti! 'Sigarayı yüzünde söndürürüm' #Özcan Deniz
Ünlü oyuncu tedavi edilemeyen hastalığına meydan okuyorÜnlü oyuncu tedavi edilemeyen hastalığına meydan okuyor#Michael J Fox
Özel hayatlarının mahrem detaylarını anlatmaları bezdirdi: Artık konuşturmayın şunlarıÖzel hayatlarının mahrem detaylarını anlatmaları bezdirdi: Artık konuşturmayın şunları!#Will Smith
HABERLEREğitim Haberleri Sözlük Haberleri

Nefes kelimesinin eş anlamlısı nedir? Nefesin eş anlamı ile örnek cümleler (DK)

#TDK#Nefes#Eş Anlamlısı
Nefes kelimesinin eş anlamlısı nedir Nefesin eş anlamı ile örnek cümleler (DK)

Canlıların yaşamını sürdürmek için solunum yoluyla alıp verdikleri havaya nefes denir. Arapça kökenli bir sözcük olan nefesin çoğulu ''enfas'' şeklinde yazılır. Nefes, aynı zamanda, aşık edebiyatındaki nazım şekillerinden biridir. Nefes türündeki mazmun eserlerde ilahi aşk, vahdet-i vücut ve fenafillah gibi tasavvufi konular işlenir. Nefes kelimesinin eş anlamlısı nedir? Nefes kelimesiyle eş anlamlı olan sözcükleri örnek cümlelerle birlikte derledik.

Haberin Devamı

Nefes kelimesiyle örnek cümleler:

 1- Arkasından dakikalarca koştuğum için nefes nefese kaldım.

 2- Bugünkü edebiyat dersinde Karacaoğlan'ın yazdığı iki nefesi inceledik.

 Nefes Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir?

 1- Soluk:

 Öz Türkçe bir sözcük olan soluk kelimesi, ''solumak'' fiilinden türetilmiştir. Bu kelime hem birçok tamlamada hem de deyimde kullanılır. Örnekler:

 1- Soluk Borusu 2- Soluk Soluğa 3- Soluklanmak

 2- Yaşamak:

 Nefes kelimesinin yan anlamı yaşamaktır Yaşamak kelimesi, cümle içerisinde nefes alıp vermek anlamında kullanılır.

 3- İnsan:

 Nefes alıp vermek canlılığı simgelediği için bu kelime mecazen insan anlamında kullanılır.

 Nefesin Eş Anlamı ile Örnek Cümleler (TDK)

 1- Neredeyse bir saat boyunca hiç durmadan yürüdüğümüz için bir bankta oturup biraz ''soluklandık.''

 2- Doktor derin derin ''soluk'' alıp vermemi söyledi.

Haberin Devamı

 3- Tüm kötülüklere rağmen ''yaşamak'' yaşadığını hissetmek, tarif edilemez bir mutluluk.

 4- Onunlayken ''yaşamak'' istediğim her güzellik başlamadan bitti.

 5- ''İnsan'' ne kadar gafil, ne kadar bencil bir varlık.

Haberle ilgili daha fazlası:
#TDK#Nefes#Eş Anlamlısı

BAKMADAN GEÇME!

İç Anadoludaki kum fırtınasının perde arkası 1950lere geri mi dönüyoruz

İç Anadolu'daki kum fırtınasının perde arkası! 1950'lere geri mi dönüyoruz?

#Kum Fırtınası
Biri müziği, diğeri oyunculuğu seçti....Onları tanıyabildiniz mi

Biri müziği, diğeri oyunculuğu seçti....Onları tanıyabildiniz mi?

#Ünlülerin Okul Fotoğrafları
Dünyanın umutla beklediği haber geldi... Uğur Şahin haklı çıktı

Dünyanın umutla beklediği haber geldi... Uğur Şahin haklı çıktı

#Koronavirüs