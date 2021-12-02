Nefes kelimesinin eş anlamlısı nedir? Nefesin eş anlamı ile örnek cümleler (DK)

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Nefes kelimesiyle örnek cümleler:

1- Arkasından dakikalarca koştuğum için nefes nefese kaldım.

2- Bugünkü edebiyat dersinde Karacaoğlan'ın yazdığı iki nefesi inceledik.

Nefes Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir?

1- Soluk:

Öz Türkçe bir sözcük olan soluk kelimesi, ''solumak'' fiilinden türetilmiştir. Bu kelime hem birçok tamlamada hem de deyimde kullanılır. Örnekler:

1- Soluk Borusu 2- Soluk Soluğa 3- Soluklanmak

2- Yaşamak:

Nefes kelimesinin yan anlamı yaşamaktır Yaşamak kelimesi, cümle içerisinde nefes alıp vermek anlamında kullanılır.

3- İnsan:

Nefes alıp vermek canlılığı simgelediği için bu kelime mecazen insan anlamında kullanılır.

Nefesin Eş Anlamı ile Örnek Cümleler (TDK)

1- Neredeyse bir saat boyunca hiç durmadan yürüdüğümüz için bir bankta oturup biraz ''soluklandık.''

2- Doktor derin derin ''soluk'' alıp vermemi söyledi.

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3- Tüm kötülüklere rağmen ''yaşamak'' yaşadığını hissetmek, tarif edilemez bir mutluluk.

4- Onunlayken ''yaşamak'' istediğim her güzellik başlamadan bitti.

5- ''İnsan'' ne kadar gafil, ne kadar bencil bir varlık.