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Need 2. Ve 3. Hali Nedir? Need Fiilinin İkinci Ve Üçüncü Zaman Halleri İle Örnek Cümleler

Need 2. Ve 3. Hali Nedir Need Fiilinin İkinci Ve Üçüncü Zaman Halleri İle Örnek Cümleler

Cümle yapısında bir eylem bildirmek için kullanılan fiiller, İngilizce dilinde de yer alıyor. Need fiili İngilizce dilinde kullanılan ve herkesin merak ettiği bir fiildir. Need fiilinin araştıran bireyler, ikinci ve üçüncü zaman hallerinin nasıl kullanılması gerektiğini merak ediyor. Detaylı araştırmalarla, need fiilinin zaman halleri öğrenilmek isteniyor. Need 2. ve 3. hali nedir? Need fiilinin ikinci ve üçüncü zaman halleri ile örnek cümleler hakkında detayları derledik.

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İngilizce dilinde yer alan kelime türleri arasında, need kelimesi de bulunuyor. Need sözcüğü ihtiyaç duymak anlamında kullanılan önemli bir kelimedir. Yaygın olarak kullanılan need fiilinin ikinci hali needed, üçüncü hali de ikinci hali gibi needed şeklinde ifade ediliyor. 

 Need 2. ve 3. Hali Nedir? 

 İngilizce dilinde anlam olarak ifade edilen birçok fiil türü bulunuyor. Türkçe dilinde bulunan fiillerin İngilizce karşılığı da, oldukça merak ediliyor. İhtiyaç duymak fiili, Türkçe dilinde bulunan ve çok yaygın kullanılan bir fiil türüdür. Need fiili, ihtiyaç duymak fiilinin İngilizce karşılığıdır. İngilizce dilinde kullanılan need fiilinin ikinci ve üçüncü halleri bulunuyor. İkinci ve üçüncü hali needed şeklinde kullanılıyor.

 Need Fiilinin İkinci ve Üçüncü Zaman Halleri İle Örnek Cümleler 

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 Need fiilinin ikinci ve üçüncü zaman halleriyle ilgili örnek cümleler bireylerin araştırdığı bir konudur. Merak edilen cümleler şu şekildedir; 

He didn't need an explanation. 

I have needed a phone for 3 years.

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