Nedime Nedir, Ne Yapar? Nedime Kime Denir, Ne İşe Yarar?

Haberin Devamı

Nedime, günümüzde daha çok gelinin en büyük yardımcısı olarak bilinir. Gelinin en yakın arkadaşı genellikle nedime olarak seçilir.



Nedime Nedir?



Düğüne hazırlıkla birlikte, gelinlik seçiminden düğünün her aşamasına kadar gelinin yanında olan kişilere nedime adı verilir. Özellikle tarihsel olarak bakıldığı zaman nedimenin geçmişi, Antik Yunan dönemine kadar uzanıyor. Günümüzde bu kişiler, hala aynı şekilde ve görev yapıyor. Nedimeler, düğünlerde boy gösteriyor. En çok da gelinin ihtiyacı olan pek çok farklı durum karşısında, nedime ya da nedimeler ona yardımcı olmaya çalışır. Yani nedime, bir kişi olabileceği gibi birden fazla da olabilir.



Nedime Ne Yapar?



Nedimelerle ilgili en çok merak edilen konular arasında nedimenin görevleri gelir. Özellikle de düğün hazırlıkları ile birlikte düğün sırasında nedimenin görevi de devam eder. Bu aşamada gelinin moralini yüksek tutmak ve onun pek çok ihtiyacını karşılamaya çalışmak nedimenin en önemli görevleri arasında yer alır. Aynı zamanda gelin nedimesinin daha pek çok farklı görevi bulunur.



Nedime Kime Denir?



Nedime, düğünün her aşamasında geline yardımcı olan kişi ya da kişilere denir. Nedimeler, gelinin ihtiyacını karşılamak, geline destek olmak ve onun moralini yüksek tutmak ile görevlidir. Bu önemli görevler için genellikle nedimenin en yakın arkadaşı ya da arkadaşları seçilir. Eğer bu mümkün değilse o zaman en yakın akrabalar arasında tercih yapılır. Çünkü burada önemli olan geline her bakımdan yardım edecek, güven veren ve gelini tanıyan kişilerin seçilmesidir.



Nedime Ne İşe Yarar?



Nedimenin pek çok farklı görevi vardır. Bunlardan en önemlileri ise şunlardır;

Düğün organizasyonu ile birlikte eşya alma konusunda geline yardımcı olmak.

Haberin Devamı

Gelinlik seçerken fikir vermek.

Kına gecesi ve bekarlığa veda partisinin detaylarını planlamak ve organize etmek.

Düğün içinde takı kesesini taşımak.

Konfeti ile birlikte uğur parası serpiştirmek.