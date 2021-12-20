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Nedime Ne Demek, Ne Anlama Gelir? Nedime Kelimesinin Tdk Sözlük Anlamı

Nedime Ne Demek, Ne Anlama Gelir Nedime Kelimesinin Tdk Sözlük Anlamı

Nedim kelimesinin müennes hali olan nedime, dilimize Arapçadan geçmiştir. 16. yüzyılda literatüre giren nedime kelimesinin sözlük anlamı arkadaştır. Osmanlı döneminde saz çalınıp şiir okunan meclislerde sohbet arkadaşlığı yapan kişiler için de aynı kelime kullanılırdı. Nedime ne demek? Nedime TDK sözlük anlamı nedir tüm detayları ile derledik.

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Nedime kelimesiyle eş ve yakın anlamlı olan sözcükler şu şekilde sıralanabilir:

 1- Refik 2- Dost 3- Yaren 4- Hempa 5- Ahbap 6- Musahip 7- Refika

 8- İhvan 9- Sırdaş 10- Muhip

  Nedime Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

 yüzyılda literatüre giren nedime kelimesi, nedim sözcüğünden türetilmiştir. Kelimenin ilk anlamı arkadaş ve dosttur. Düğün öncesinde ve düğün sırasında geline yardım eden kişilere de nedime denir.

  Nedime, aynı zamanda ülkemizde kız çocuklarına verilen popüler isimler arasında yer alıyor. 2021 verilerine göre ülkemizde yaklaşık olarak 18 bin kişi Nedime ismini kullanıyor.

  Nedime TDK Sözlük Anlamı Nedir?

  Türk Dil Kurumuna göre Nedime kelimesi kullanıldığı yere göre iki farklı anlama gelir.

  İlk Anlamı: Çok yakın arkadaş, sırdaş, yaren

 İkinci Anlamı: Düğünlerde misafirleri karşılayan ve geline manevi açıdan destek olan kişi

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  Nedime Kelimesinin Cümle İçinde Kullanımı

  1- Düğüne bir hafta kalmasına rağmen hangi arkadaşımı nedime olarak seçeceğime bir türlü karar veremedim.

  2- Maalesef bu dünyada bir dost, bir nedime kalmamış.

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