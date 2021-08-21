Neden Sonuç Cümleleri Örnekleri İle Neden Sonuç İlişkisi Konu Anlatımı

Genellikle neden sonuç cümlelerinde yan cümlecik ile temel cümle arasında bağlaç kullanılır. En çok kullanılan bağlaçlar şu şekilde sıralanabilir: 1- çünkü

2- ki 3- -dan / -den dolayı 4- zira 5- için 6- dolayısıyla

Neden Sonuç Cümleleri Örnekleri ile Neden Sonuç İlişkisi Konu Anlatımı

Özne tarafından gerçekleştirilen eylemlerin ya da doğrudan doğruya özneyi etkileyen olayların hangi sebeplerle gerçekleştiğini anlatan cümlelere neden sonuç cümlesi nedir. Nedeni belirtilmeden sadece sonucu açıklanan cümleler anlamca eksik ve hatalıdır.

Kurallı birleşik cümlelerde önce olayın ya da eylemin sebebi sonra sonucu açıklanır. Devrik cümlelerde ise önce sonuçlanan olay sonra olayın nedenleri yazılabilir.

Örnekler:



A) ''Çünkü'' Bağlacı ile Neden Sonuç Cümleleri

Çünkü ile kurulan cümlelerde önce eylem / olay sonra o eyleme etki eden nedenler sıralanır.

1) Onunla bir daha konuşmak istemiyorum çünkü bana yalan söyledi.

2) Maalesef seninle partiye gelemeyeceğim çünkü acil işim çıktı.

3) On iki saat boyunca kesintisiz uyudum çünkü çok yorulmuştum.

4) Uzun bir aradan sonra yüzü gülüyor çünkü sonunda aradığı mutluluğu buldu.

5- Sınav umduğum kadar iyi geçmedi çünkü sorular çok zordu.

6- Bugün dükkanı 2 saat kadar geç açtı çünkü önce acil işlerini halletmesi gerekiyordu.



B) -Dan / -Den Dolayı ile Neden Sonuç Cümleleri

1) Uzun bir süredir işsiz, bundan dolayı oldukça gergin ve stresli.

2) Sınavı kötü geçmiş bundan dolayı keyfi pek yerinde değil.

3) Sevgilim beni terk etti bundan dolayı derin bir hayal kırıklığı yaşıyorum.



C) Zira ile Neden Sonuç Cümleleri

Dilimize Arapçadan geçmiş olan zira kelimesi çünkü anlamına geldiği için neden sonuç cümlelerinde sıklıkla kullanılır.

1) Sizinle pikniğe gelmesem daha iyi olacak zira çok yorgun hissediyorum.

2) Artık insanlara hiç güvenmiyorum zira en yakın dostlarımdan bile vefasızlık gördüm.

3) Onu bir daha görmek istemiyorum zira bana hiç hak etmediğim sözler sarf etti.

4) Galiba hasta olacak zira bademcikleri şişmiş.

5) Ondan bu tarz atılımlar bekleme zira o hem miskin hem de korkak biri.

6) Dün gece televizyonda yayınlanan filme bayıldım zira filmde en sevdiğim oyuncu rol alıyordu.



D) ''İçin'' ile Kurulan Neden Sonuç Cümleleri

''İçin'' bağlacı hem bir eylemin hangi amaçlarla yapıldığını hem de bir olayın hangi sebeplerle gerçekleştiğini açıklamak için kullanılır.

Örnek Cümleler:

1) İnsanlar kalbimi kırdığı için artık kolay kolay kimseye güvenemiyorum.

2) Hava aşırı sıcak olduğu için denize birkaç saat sonra gitmeye karar verdik.

3) Kulakları duymadığı için telefonda bağıra bağıra konuşuyordu.

4) Ona hala aşık olduğum için birlikte geçirdiğimiz zamanları bir türlü unutamıyorum.

5) Ortalık çok dağınık olduğu için saatlerce temizlik yapmak zorunda kaldık.

6) Dışarıdan kötü kokular geldiği için tüm pencereleri kapadık.

7) Yarın izin günüm olduğu için bu gece erken yatmayacağım.

8) Bana çok ağır ithamlarda bulunduğu için onunla bir daha asla konuşmayacağım.

9) Sınava çok iyi hazırlandığı için istediği yeri kazandı.