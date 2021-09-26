Nede Nasıl Yazılır? TDK'ya Göre Nede Kelimesinin Doğru Yazımı..

Ne kelimesinden türetilen diğer sözcükler şu şekilde sıralanabilir:
1- Ne + asıl - Nasıl 2- Neden 3- Neler 4- Ne denli 5- Nereli
Nede Nasıl Yazılır?
Ne de kelimesinin ayrı mı yoksa bitişik mi yazıldığı birçok okur tarafından merak ediliyor. Kelimenin doğru yazımı şu şekildedir:
NE DE
TDK'ya Göre Nede Kelimesinin Doğru Yazımı
Türkçede ''de'' hem hal eki hem de bağlaç olarak kullanılır. Ne de kelimesinde ''de'' bağlaç olarak kullanıldığı için bu kelimenin bitişik değil ayrı yazılması gerekir.
NE DE - Doğru
NEDE - Yanlış
Örnek Cümle
''Ne de tuhaf bir çocukluk geçirmişsin öyle.''