Nede Nasıl Yazılır? TDK'ya Göre Nede Kelimesinin Doğru Yazımı..

Haberin Devamı

Ne kelimesinden türetilen diğer sözcükler şu şekilde sıralanabilir:



1- Ne + asıl - Nasıl 2- Neden 3- Neler 4- Ne denli 5- Nereli



Nede Nasıl Yazılır?



Ne de kelimesinin ayrı mı yoksa bitişik mi yazıldığı birçok okur tarafından merak ediliyor. Kelimenin doğru yazımı şu şekildedir:



NE DE



TDK'ya Göre Nede Kelimesinin Doğru Yazımı



Türkçede ''de'' hem hal eki hem de bağlaç olarak kullanılır. Ne de kelimesinde ''de'' bağlaç olarak kullanıldığı için bu kelimenin bitişik değil ayrı yazılması gerekir.



NE DE - Doğru

NEDE - Yanlış



Örnek Cümle



''Ne de tuhaf bir çocukluk geçirmişsin öyle.''