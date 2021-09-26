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Nede Nasıl Yazılır? TDK'ya Göre Nede Kelimesinin Doğru Yazımı..

#Nasıl Yazılır#Nede Nasıl Yazılır#Tdk
Nede Nasıl Yazılır TDKya Göre Nede Kelimesinin Doğru Yazımı..

Ne kelimesi birçok bağlaç ve ek ile birlikte soru cümlelerinde kullanılır. Örneğin ''için'' kelimesiyle birleşen ne sözcüğü, niçin şeklinde yazılır. Bu sözcük De ile birlikte kullanıldığında ise cümle içerisinde bağlaç olarak görev alır. Örneğin ''ne malda ne de mülkte gözü var.'' TDK'ya göre Nede kelimesi nasıl yazılır? Ayrı mı yoksa bitişik mi tüm detayları ile derledik.

Haberin Devamı

Ne kelimesinden türetilen diğer sözcükler şu şekilde sıralanabilir:

1- Ne + asıl - Nasıl 2- Neden 3- Neler 4- Ne denli 5- Nereli

Nede Nasıl Yazılır?

Ne de kelimesinin ayrı mı yoksa bitişik mi yazıldığı birçok okur tarafından merak ediliyor. Kelimenin doğru yazımı şu şekildedir:

NE DE

TDK'ya Göre Nede Kelimesinin Doğru Yazımı

Türkçede ''de'' hem hal eki hem de bağlaç olarak kullanılır. Ne de kelimesinde ''de'' bağlaç olarak kullanıldığı için bu kelimenin bitişik değil ayrı yazılması gerekir.

NE DE - Doğru
NEDE - Yanlış

Örnek Cümle

''Ne de tuhaf bir çocukluk geçirmişsin öyle.''

 

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