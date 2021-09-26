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Ne Yazık Ki Nasıl Yazılır? TDK'ya Göre Ne Yazık Ki Kelimesinin Doğru Yazımı..

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Ne Yazık Ki Nasıl Yazılır TDKya Göre Ne Yazık Ki Kelimesinin Doğru Yazımı..

Genellikle hayıflanma ve serzeniş cümlelerinde kullanılan ne yazık ki kelimesi, günlük hayatta en çok kullanılan kalıp ifadelerden biridir. Olumsuzluk bildiren bu kelime aynı zamanda ''yok, namevcut, bulunmuyor'' manasına da gelir. Örneğin: ''Sende fazla kırmızı kalem var mı?'' - ''Ne yazık ki.'' Ne yazık ki nasıl yazılır? TDK'ya göre ne yazık ki kelimesinin doğru yazımını örnek cümleler ile birlikte ayrıntılı olarak derledik.

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Ne yazık ki ile eş ve yakın anlamlı olan diğer kelimeler şu şekilde sıralanabilir:


1- Maalesef 2- Maatteesüf 3- Hay aksi 4- Hayfa 5- Efsus 6- Ne Çare

Ne Yazık ki Nasıl Yazılır?

Anlamca olumsuz cümlelerde kullanılan ne yazık ki kelimesinin doğru yazımı şu şekildedir:

NE YAZIK Kİ

TDK'ya Göre Ne Yazık Ki Kelimesinin Doğru Yazımı

Maalesef ve üzülerek söylüyorum manasına gelen ne yazık ki kelimesinin doğru yazılışı aşağıdaki gibidir:

NE YAZIK Kİ - Doğru
Ne YAZIKKİ - Yanlış

Örnek Cümleler:

1- Ne yazık ki ondan hala haber alamadık. - Doğru
2- Ne yazıkki aradığımı bu kentte de bulamadım. - Yanlış

 

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