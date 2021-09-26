Ne Yazık Ki Nasıl Yazılır? TDK'ya Göre Ne Yazık Ki Kelimesinin Doğru Yazımı..

Ne yazık ki ile eş ve yakın anlamlı olan diğer kelimeler şu şekilde sıralanabilir:
1- Maalesef 2- Maatteesüf 3- Hay aksi 4- Hayfa 5- Efsus 6- Ne Çare
Ne Yazık ki Nasıl Yazılır?
Anlamca olumsuz cümlelerde kullanılan ne yazık ki kelimesinin doğru yazımı şu şekildedir:
NE YAZIK Kİ
TDK'ya Göre Ne Yazık Ki Kelimesinin Doğru Yazımı
Maalesef ve üzülerek söylüyorum manasına gelen ne yazık ki kelimesinin doğru yazılışı aşağıdaki gibidir:
NE YAZIK Kİ - Doğru
Ne YAZIKKİ - Yanlış
Örnek Cümleler:
1- Ne yazık ki ondan hala haber alamadık. - Doğru
2- Ne yazıkki aradığımı bu kentte de bulamadım. - Yanlış