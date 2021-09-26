Ne Yazık Ki Nasıl Yazılır? TDK'ya Göre Ne Yazık Ki Kelimesinin Doğru Yazımı..

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Ne yazık ki ile eş ve yakın anlamlı olan diğer kelimeler şu şekilde sıralanabilir:



1- Maalesef 2- Maatteesüf 3- Hay aksi 4- Hayfa 5- Efsus 6- Ne Çare



Ne Yazık ki Nasıl Yazılır?



Anlamca olumsuz cümlelerde kullanılan ne yazık ki kelimesinin doğru yazımı şu şekildedir:



NE YAZIK Kİ



TDK'ya Göre Ne Yazık Ki Kelimesinin Doğru Yazımı



Maalesef ve üzülerek söylüyorum manasına gelen ne yazık ki kelimesinin doğru yazılışı aşağıdaki gibidir:



NE YAZIK Kİ - Doğru

Ne YAZIKKİ - Yanlış



Örnek Cümleler:



1- Ne yazık ki ondan hala haber alamadık. - Doğru

2- Ne yazıkki aradığımı bu kentte de bulamadım. - Yanlış