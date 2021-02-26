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Atasözleri ve Anlamları
Haber Giriş: 26.02.2021 - 22:52 | Son Güncelleme:

Ne Yavuz Ol Asıl Ne Yavaş Ol Basıl atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

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Ne Yavuz Ol Asıl Ne Yavaş Ol Basıl atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)
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Atasözleri bizleri hayata hazırlayan özlü sözlerdir. Ne yavuz ol asıl ne yavaş ol basıl atasözü de oldukça anlamlı bir atasözümüzdür. Peki, ne yavuz ol asıl ne yavaş ol basıl atasözünün anlamı nedir? Ne yavuz ol asıl ne yavaş ol basıl atasözü cümle içinde nasıl kullanılır? İşte bütün merak edilenler.

Ne yavuz ol asıl ne yavaş ol basıl atasözü ders verici nitelikte kullanılan önemli atasözlerimizdendir.

 Ne Yavuz Ol Asıl Ne Yavaş Ol Basıl Atasözünün Anlamı (TDK) Nedir?

 Ne yavuz ol asıl ne yavaş ol basıl atasözü; ne çok saldırganlaş ne de çok fazla boyun eğ anlamında kullanılır. Çok hırçın ve saldırgan olanlar büyük cezalara çarptırılırlar, çok sesini çıkarmayan kimselerin ise hakları kolay yenir. Ne yavuz ol asıl ne yavaş ol basıl atasözü her iki durumdan da kaçınılması gerektiğini anlatır.

 Ne Yavuz Ol Asıl Ne Yavaş Ol Basıl Cümle İçinde Kullanımı

 Artık kendine bir çekidüzen vermen gerek. İşinde hakkının yenmemesini istiyorsan ne yavuz olup asıl ne yavaş olur basıl çocuğum.

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