MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖNEğitim
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEğitim Haberleri Sözlük Haberleri Atasözleri ve Anlamları Haberleri Ne Oldum Dememeli Ne Olacağım Demeli atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)
GeriAtasözleri ve Anlamları Ne Oldum Dememeli Ne Olacağım Demeli atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Atasözleri ve Anlamları
Haber Giriş: 26.02.2021 - 22:50 | Son Güncelleme:

Ne Oldum Dememeli Ne Olacağım Demeli atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Ne Oldum Dememeli Ne Olacağım Demeli atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)
Abone Olgoogle-news

Kime sorarsanız sorun, herkesin dağarcığında pek çok atasözü mutlaka bulunur. Çünkü çocukluğumuzdan bu yana hem büyüklerimiz hem de öğretmenlerimiz tarafından bize hep atasözleri aracılığıyla öğütler verilir. Bu atasözlerinin en önemlilerinden biri tabii ki ne oldum dememeli, ne olacağım demeli atasözüdür. Peki, bu atasözünün TDK'ya göre anlamları nelerdir? Ayrıca bu atasözü cümle içine nasıl yerleştirilebilir? İşte tüm merak edilenler.

Ne oldum dememeli, ne olacağım demeli atasözü, kişinin bugünkü durumunun değişebileceği, gelecekte başka bir noktada olunabileceği anlamına gelmektedir.

 Ne Oldum Dememeli Ne Olacağım Demeli Atasözünün Anlamı (TDK) Nedir?

 Kişinin içinde bulunduğu durum sonsuza dek aynı şekilde sürüp gitmeyebilir. Dolayısıyla kişi eğer varlıklıysa, zayıf olanlara yukarıdan bakmamalıdır. Çünkü her ne kadar bugün varlıklı olsa da, ileride hakir gördüğü o insanların durumuna düşebilir. Bu yüzden bir gün her şeyini kaybedebileceğini unutmadan yaşamına devam etmelidir.

 Ne Oldum Dememeli Ne Olacağım Demeli Atasözünün Cümle İçinde Kullanımı

 Bugün paran var ama belki yarın hepsini kaybedebilirsin, sonuçta ne oldum dememeli, ne olacağım demeli.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi