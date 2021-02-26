Ne Oldum Dememeli Ne Olacağım Demeli atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

Ne oldum dememeli, ne olacağım demeli atasözü, kişinin bugünkü durumunun değişebileceği, gelecekte başka bir noktada olunabileceği anlamına gelmektedir.

Ne Oldum Dememeli Ne Olacağım Demeli Atasözünün Anlamı (TDK) Nedir?

Kişinin içinde bulunduğu durum sonsuza dek aynı şekilde sürüp gitmeyebilir. Dolayısıyla kişi eğer varlıklıysa, zayıf olanlara yukarıdan bakmamalıdır. Çünkü her ne kadar bugün varlıklı olsa da, ileride hakir gördüğü o insanların durumuna düşebilir. Bu yüzden bir gün her şeyini kaybedebileceğini unutmadan yaşamına devam etmelidir.

Ne Oldum Dememeli Ne Olacağım Demeli Atasözünün Cümle İçinde Kullanımı

Bugün paran var ama belki yarın hepsini kaybedebilirsin, sonuçta ne oldum dememeli, ne olacağım demeli.