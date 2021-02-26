Ne Oldum Dememeli Ne Olacağım Demeli atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)
Kime sorarsanız sorun, herkesin dağarcığında pek çok atasözü mutlaka bulunur. Çünkü çocukluğumuzdan bu yana hem büyüklerimiz hem de öğretmenlerimiz tarafından bize hep atasözleri aracılığıyla öğütler verilir. Bu atasözlerinin en önemlilerinden biri tabii ki ne oldum dememeli, ne olacağım demeli atasözüdür. Peki, bu atasözünün TDK'ya göre anlamları nelerdir? Ayrıca bu atasözü cümle içine nasıl yerleştirilebilir? İşte tüm merak edilenler.
Ne oldum dememeli, ne olacağım demeli atasözü, kişinin bugünkü durumunun değişebileceği, gelecekte başka bir noktada olunabileceği anlamına gelmektedir.
Ne Oldum Dememeli Ne Olacağım Demeli Atasözünün Anlamı (TDK) Nedir?
Kişinin içinde bulunduğu durum sonsuza dek aynı şekilde sürüp gitmeyebilir. Dolayısıyla kişi eğer varlıklıysa, zayıf olanlara yukarıdan bakmamalıdır. Çünkü her ne kadar bugün varlıklı olsa da, ileride hakir gördüğü o insanların durumuna düşebilir. Bu yüzden bir gün her şeyini kaybedebileceğini unutmadan yaşamına devam etmelidir.
Ne Oldum Dememeli Ne Olacağım Demeli Atasözünün Cümle İçinde Kullanımı
Bugün paran var ama belki yarın hepsini kaybedebilirsin, sonuçta ne oldum dememeli, ne olacağım demeli.