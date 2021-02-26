Ne Karanlıkta Yat Ne Kara Düş Gör atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

TDK kelime, atasözü ve deyimlerin anlamlarını ve cümle içindeki kullanılışlarını en doğru şekilde öğrenebileceğimiz kuruluşumuzdur.

Ne Karanlıkta Yat Ne Kara Düş Gör Atasözünün Anlamı

Ne karanlıkta yat ne kara düş gör atasözünde bize anlatılan temkinli olmaktır. Tehlikeli ortamlara girersen bir gün mutlaka başın derde girmesi mümkündür. Kişi bu ortamlarda olduğu sürece hep bunun korkusuyla yaşamaya devam eder. Karanlıkta uyumak tehlikeli ortamları kara düş ise başın derde gireceğinin korkusunu yaşamak olarak benzetilmiştir. Olabilecek tehlikelere karşı önceden önlem alınmazsa üzülmek kaçınılmazdır. Fakat önceden önlem alınırsa üzülmeye de gerek kalmaz. Atasözünün kısaca bize anlatmak istediği budur.

Atasözünün Örnek Cümle İçinde Kullanımı (TDK)

En doğru kullanım için başvuracak kaynak TDK olmaktadır. Sizler için ne karanlıkta yat ne kara düş gör atasözünün örnek cümle içinde kullanımı (TDK) kısaca örnekledik.