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Atasözleri ve Anlamları
Haber Giriş: 26.02.2021 - 22:47 | Son Güncelleme:

Ne Kadar Ekmek O Kadar Köfte atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

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Ne Kadar Ekmek O Kadar Köfte atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)
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Nispeten yeni atasözlerimizden birisi olan ne kadar ekmek o kadar köfte atasözünün anlamı ve cümle içerisindeki örnek kullanımını sizler için derledik.

Ne kadar ekmek o kadar köfte atasözünün genel manası ne kadar emek o kadar yemek olmaktadır.

 Ne Kadar Ekmek O Kadar Köfte Atasözünün Tanımı Nedir?

 Bu atasözünün tanımı bir şeyi elde etmek için ne kadar çok çabalarsan elde edeceğin şey de o kadar büyük olur olmaktadır.

 Diğer bir deyişle bu dünyada elde edilecek her şey için emek ve çaba harcanması gerekmektedir. Elde ettiğimiz şeylerin büyüklüğü ya da miktarı ise bu harcadığımız emek ve çaba ile örtüşmektedir. Az çaba gösteren kişiler hayatlarında az şeyleri sahip olurken çok çalışan ve çok emek veren kişiler ise daha fazla istediklerine sahip olmaktadırlar.

 Ne Kadar Ekmek O Kadar Köfte Atasözünün Örnek Cümle İçerisindeki Kullanımı

 Üniversite sınavları için çalışmayan Cemil herhangi bir yükseköğrenim programına yerleşemedi. Bunun için üzülen Cemile annesi ne kadar ekmek o kadar köfte; seneye daha çok çalışır başarırsın diye moral verdi.

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