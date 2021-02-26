Ne İdik Ne Olduk atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)
Atasözleri her toplumda sıklıkla kullanılan, o toplumun ahlaki temellerini ve toplumun yapısını da aktarabilen kısa ve özlü sözlerdir. Bazı atasözleri çok kısa olmalarına rağmen içlerinde çok derin anlamlar barındırabilirler. İşte bu atasözlerinden biri de ne idik ne olduk atasözüdür. Peki, ne idik ne olduk atasözünün anlamı nedir? Ayrıca ne idik ne olduk atasözü nasıl bir cümle içinde kullanılabilir? İşte ne idik ne olduk atasözü ile ilgili bilinmesi gerekenler.
Ne idik ne olduk atasözü, içinde yaşadığımız toplumun eskisi gibi olmadığını, değiştiğini belirtirken, bundan sonra da nereye doğru gittiğinin belli olmadığı anlamına gelmektedir.
Ne İdik Ne Olduk Atasözünün Anlamı (TDK) Nedir?
Hiç kimse eskiden bulunduğu noktada değil. 10 yıl öncesi ile bugün olduğumuz kişi de, yaşadıklarımız da aynı değil. İnsan sürekli değişiyor. Bundan sonra da değişmeye devam edecek. Ne yöne doğru gittiği de belli değil.
Ne İdik Ne Olduk Atasözünün Cümle İçinde Kullanımı
Her geçen yeni bir şey oluyor ve olmaya da devam edecek, ne idik ne olduk!