Ne İdik Ne Olduk atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

Ne idik ne olduk atasözü, içinde yaşadığımız toplumun eskisi gibi olmadığını, değiştiğini belirtirken, bundan sonra da nereye doğru gittiğinin belli olmadığı anlamına gelmektedir.

Ne İdik Ne Olduk Atasözünün Anlamı (TDK) Nedir?

Hiç kimse eskiden bulunduğu noktada değil. 10 yıl öncesi ile bugün olduğumuz kişi de, yaşadıklarımız da aynı değil. İnsan sürekli değişiyor. Bundan sonra da değişmeye devam edecek. Ne yöne doğru gittiği de belli değil.

Ne İdik Ne Olduk Atasözünün Cümle İçinde Kullanımı

Her geçen yeni bir şey oluyor ve olmaya da devam edecek, ne idik ne olduk!