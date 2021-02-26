Ne Doğrarsan Aşına O Çıkar Karşına / Kaşığına atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

Ne doğrarsan aşına o çıkar karşına atasözü, kişinin ne kadar çok emek verirse, o kadar başarılı olacağı anlamına gelmektedir.

Ne Doğrarsan Aşına O Çıkar Karşına Atasözünün Anlamı (TDK) Nedir?

Eğer kişi bir işi başarmak için çok çaba sarf ediyor ve emek veriyorsa, bu emeğinin karşılığını er ya da geç alır. Eğer kişi başarmak için hiç çaba sarf etmiyorsa, karşısına bir başarının çıkması olanaksızdır. Bu atasözü halk arasında ne doğrarsan aşına, o çıkar kaşığına olarak da kullanılmaktadır.

Ne Doğrarsan Aşına O Çıkar Karşına Atasözünün Cümle İçinde Kullanımı

Eğer sen emek verirsen, başarıya ulaşırsın çünkü ne doğrarsan aşına, o çıkar karşına...