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Nazire ne demek, ne anlama gelir? TDK'ya göre nazire kelimesinin anlamı

#Eğitim#Araştırma#Nazire Ne Demek
Nazire ne demek, ne anlama gelir TDKya göre nazire kelimesinin anlamı

Televizyonlarda veya farklı haber sitelerinde nazire kelimesi pek çok kişinin ilgisini çekebiliyor. Kitap okurken de görülebilecek nazire kelimesinin anlamı çok merak edilebiliyor. Bireyler hayatının belirli alanlarında farklı sözcükleri görebiliyor. Nazire kelimesini görenler de, anlam bakımından neyi ifade ettiğini araştırabiliyor. Nazire ne demek, ne anlama gelir? TDK'ya göre Nazire kelimesinin anlamıyla ilgili detayları derledik.

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Günümüzde herkesin duyabileceği kelimelerden biri de, nazire kelimesidir. Nazire kelimesi, Arapça dilinden Türkçe diline sonradan geçen bir kelimedir. TDK'ya göre, karşılık olarak yapılan davranış anlamındadır.

 Nazire Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

 Anlam yönünden nazire sözcüğü günümüzde kişilerce merak edilerek araştırılabiliyor. Televizyon izlerken haberlerde görülen nazire sözcüğü bireylerin internet sitelerinde araştırma yaparak öğrenmek istediği bir kelimedir.

 Görülen her bir kelime pek çok kişinin ilgisini çekebiliyor. İlk kez duyulan ve tam olarak neyi ifade ettiği merak edilen sözcükler farklı internet kaynaklarında araştırılabiliyor. Nazire kelimesi Arapça kökenli olmasına rağmen günümüzde bireylerin kullandığı bir kelimedir. Nazire sözcüğü, benzetilerek yapılan davranış anlamındadır.

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 TDK'ya Göre Nazire Kelimesinin Anlamı

 Haberlerde veya dergilerde görülen nazire sözcüğü günümüzde çok kullanılan bir kelimedir. Her alanda kullanılan nazire kelimesinin sahip olduğu anlamlar da oldukça önemlidir. Detaylı bilgi araştırması yapan herkes, nazire sözcüğünün taşıdığı tüm anlamları da öğrenmek isteyebiliyor. Merak edilen ve TDK'ya göre anlamı araştırılan nazire kelimesi, karşılık olarak yapılan davranış anlamına sahiptir.

 

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#Eğitim#Araştırma#Nazire Ne Demek

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