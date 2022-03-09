Nazire ne demek, ne anlama gelir? TDK'ya göre nazire kelimesinin anlamı

Haberin Devamı

Günümüzde herkesin duyabileceği kelimelerden biri de, nazire kelimesidir. Nazire kelimesi, Arapça dilinden Türkçe diline sonradan geçen bir kelimedir. TDK'ya göre, karşılık olarak yapılan davranış anlamındadır.

Nazire Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

Anlam yönünden nazire sözcüğü günümüzde kişilerce merak edilerek araştırılabiliyor. Televizyon izlerken haberlerde görülen nazire sözcüğü bireylerin internet sitelerinde araştırma yaparak öğrenmek istediği bir kelimedir.

Görülen her bir kelime pek çok kişinin ilgisini çekebiliyor. İlk kez duyulan ve tam olarak neyi ifade ettiği merak edilen sözcükler farklı internet kaynaklarında araştırılabiliyor. Nazire kelimesi Arapça kökenli olmasına rağmen günümüzde bireylerin kullandığı bir kelimedir. Nazire sözcüğü, benzetilerek yapılan davranış anlamındadır.

Haberin Devamı

TDK'ya Göre Nazire Kelimesinin Anlamı

Haberlerde veya dergilerde görülen nazire sözcüğü günümüzde çok kullanılan bir kelimedir. Her alanda kullanılan nazire kelimesinin sahip olduğu anlamlar da oldukça önemlidir. Detaylı bilgi araştırması yapan herkes, nazire sözcüğünün taşıdığı tüm anlamları da öğrenmek isteyebiliyor. Merak edilen ve TDK'ya göre anlamı araştırılan nazire kelimesi, karşılık olarak yapılan davranış anlamına sahiptir.