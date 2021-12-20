Nazır Ne Demek, Ne Anlama Gelir? Nazır Kelimesinin Tdk Sözlük Anlamı

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Nazır kelimesiyle eş ve yakın anlamlı olan sözcükler şu şekilde sıralanabilir:

1- Bakan 2- İnceleyen 3- Vükela 4- Yönelik 5- Matuf 6- Gören

Nazır Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

Yüzyılda literatüre girmiş olan nazır kelimesinin sözlük anlamı, nazar eden ve bakandır. Bir işte sorumlu ve yetkili olan kişiler için de aynı kelime kullanılır.

Not: Kelimedeki ''a'' harfinin üstünde düzeltme işareti vardır. Bu nedenle kelimenin nâzır şeklinde yazılıp ilk hecesinin uzatılarak okunmasını gerekir.

Nazır TDK Sözlük Anlamı Nedir?

TDK'ya göre Nazır kelimesi kullanıldığı yere göre iki farklı anlama gelir.

İlk Anlamı: Görmek ve tetkik etmek için bir yere bakan

İkinci Anlamı: Milletvekili

Üçüncü Anlamı: Bir yere doğru dönük olan, yönelik

Nazır Kelimesinin Cümle İçinde Kullanımı

1- Nâzır beyle bugün saat üçte gerçekleşecek olan toplantımız bir saat ertelendi.

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(Milletvekili anlamında kullanılmış)

2- Çocukluğumdan beri hep denize nâzır bir evimiz olsun istemişimdir.

(Yönelik anlamında kullanılmış)