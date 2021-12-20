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Nazır Ne Demek, Ne Anlama Gelir? Nazır Kelimesinin Tdk Sözlük Anlamı

Nazır Ne Demek, Ne Anlama Gelir Nazır Kelimesinin Tdk Sözlük Anlamı

Arapça kökenli bir sözcük olan nazır, nazar kelimesinden türetilmiştir. Nazar, bakmak anlamına gelir nazır da yüzü bir yere dönük olan, bakan, inceleyen demektir. Kelime isim halinde kullanıldığında ise milletvekili ve bakan manasına gelir. Aynı kökten türetilmiş olan nezaret hem seyir hem de manzara anlamında kullanılır. Nazır ne demek? Nazır TDK sözlük anlamı nedir tüm detayları ile sizler için derledik.

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Nazır kelimesiyle eş ve yakın anlamlı olan sözcükler şu şekilde sıralanabilir:

 1- Bakan 2- İnceleyen 3- Vükela 4- Yönelik 5- Matuf 6- Gören

  Nazır Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

 Yüzyılda literatüre girmiş olan nazır kelimesinin sözlük anlamı, nazar eden ve bakandır. Bir işte sorumlu ve yetkili olan kişiler için de aynı kelime kullanılır.

  Not: Kelimedeki ''a'' harfinin üstünde düzeltme işareti vardır. Bu nedenle kelimenin nâzır şeklinde yazılıp ilk hecesinin uzatılarak okunmasını gerekir.

  Nazır TDK Sözlük Anlamı Nedir?

  TDK'ya göre Nazır kelimesi kullanıldığı yere göre iki farklı anlama gelir.

  İlk Anlamı: Görmek ve tetkik etmek için bir yere bakan

 İkinci Anlamı: Milletvekili

 Üçüncü Anlamı: Bir yere doğru dönük olan, yönelik

  Nazır Kelimesinin Cümle İçinde Kullanımı

  1- Nâzır beyle bugün saat üçte gerçekleşecek olan toplantımız bir saat ertelendi.

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 (Milletvekili anlamında kullanılmış)

  2- Çocukluğumdan beri hep denize nâzır bir evimiz olsun istemişimdir.

 (Yönelik anlamında kullanılmış)

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