Naziğin zıt anlamlısı nedir? Nazik kelimesi ve sözcüğünün zıt anlamlıları

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Nazik kelimesi, ince davranışlı anlamıyla bilinen bir kelimedir. Nazik kelimesine anlam bakımından zıt olan sözcüklerden birisi de, görgüsüz kelimesidir. Kaba kelimesi de, nazik sözcüğüne zıt anlamlı olan bir kelimedir.

Naziğin Zıt Anlamlısı Nedir?

Nazik kelimesi, ince davranışlı olan kişiler için kullanılan bir kelimedir. Görgülü anlamında da bilinen nazik sözcüğünün zıt anlamlarını tahmin etmek çok zor olmuyor. Nazik kelimesinin tam tersi anlamı olan kaba kelimesi, nazik kelimesiyle zıt anlamdadır.

Nazik Kelimesi ve Sözcüğünün Zıt Anlamlıları

Nazik kelimesine zıt olan sözcüklerin tamamı merak edilebiliyor. Kaba kelimesine anlam bakımından göz atıldığında, nazik kelimesiyle zıt anlama sahip olduğu görülüyor. Kaba ve nazik sözcükleri birbirine zıt olan iki kelimedir.