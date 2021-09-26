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Naylon Nasıl Yazılır? TDK'ya Göre Naylon Kelimesinin Doğru Yazımı..

#Nasıl Yazılır#TDK#Naylon Nasıl Yazılır?
Naylon Nasıl Yazılır TDKya Göre Naylon Kelimesinin Doğru Yazımı..

Yazılışı ve okunuşu üzerinden en çok hata yapılan kelimeler içerisinde naylon sözcüğü geliyor. Özellikle söylerken ağza biraz dolanması nedeniyle aynı şekilde yazım hatası da ortaya çıkmaktadır. Peki, naylon nasıl yazılır? TDK'ya göre naylon kelimesinin doğru yazımı konusunda merak edilenleri derledik.

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Naylon kelimesinde 2 tane sessiz harf bir araya gelmek suretiyle oluşturulur. O yüzden bu sessiz harfler üzerinden kelime ele alınırken yazım hatasına dikkat edilmesi gerekir.

Naylon Nasıl Yazılır?

Bu kelimenin doğru şekilde yazılışı, ‘Naylon’ biçimindedir. Ana maddesi poliamit reçinesi olan, giyim ve eşya konusunda kullanılan dayanıklı ve esnek madde naylon olarak bilinir. Bu şekilde doğru yazımı ile beraber aynı biçimde doğru okunuşu üzerinden ele alınmalıdır.

TDK'ya Göre Naylon Kelimesinin Doğru Yazımı

Bu kelime için Türk Dil Kurumu üzerinden bilgi alınmak istendiğinde yanlış ve doğru şekilde ayrılabilir;

Naylon (Doğru)

Nalyon (Yanlış)

Özellikle ortada bulunan iki sessiz harfe çok dikkat etmek gerekmektedir. Sıralı bir şekilde kelime içerisinde yer almalıdır. Böylece hem okunuşu hem de yazımı üzerinden hata yapmadan kullanmak mümkün olur.

 

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