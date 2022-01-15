Naylon nasıl yazılır? Naylon kelimesinin TDK'ya göre doğru yazılışı..

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Günlük hayatta en çok kullanılan İngilizce kökenli kelimeler ve doğru yazılışları şu şekildedir:

1- Bılog - Yanlış / Blog - Doğru

2- Biriç - Yanlış / Briç - Doğru

3- Ciklet - Yanlış / Çiklet - Doğru

4- Pilastik - Yanlış / Plastik - Doğru

5- Detektif - Yanlış / Dedektif - Doğru

Naylon Nasıl Yazılır?

Petrolün çeşitli işlemlerden geçirilmesiyle üretilen ve başta tekstil olmak üzere birçok sanayi alanında kullanılan poliamitlere naylon denir.

TDK'ya göre bu kelimenin doğru yazılışı aşağıdaki gibidir:

Naylon

Naylon Kelimesinin TDK'ya Göre Doğru Yazılışı

İngilizce kökenli bir sözcük olan Naylon kelimesinin doğru yazımı şu şekildedir.

Naylon - Doğru Kullanım

Laylon - Yanlış Kullanım

Naylon Kelimesinin Cümle İçinde Kullanımı

1- Naylon çoraplar çok kaşındırdığı için onun yerine organik pamuktan üretilmiş çoraplar giymelisin. (Doğru Kullanım)

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2- Laylon, hem dayanıklı hem de ekonomik bir ürün olduğu için birçok sektörde tercih ediliyor. (Yanlış Kullanım)