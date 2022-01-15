Naylon nasıl yazılır? Naylon kelimesinin TDK'ya göre doğru yazılışı..

Günlük hayatta en çok kullanılan İngilizce kökenli kelimeler ve doğru yazılışları şu şekildedir:
1- Bılog - Yanlış / Blog - Doğru
2- Biriç - Yanlış / Briç - Doğru
3- Ciklet - Yanlış / Çiklet - Doğru
4- Pilastik - Yanlış / Plastik - Doğru
5- Detektif - Yanlış / Dedektif - Doğru
Naylon Nasıl Yazılır?
Petrolün çeşitli işlemlerden geçirilmesiyle üretilen ve başta tekstil olmak üzere birçok sanayi alanında kullanılan poliamitlere naylon denir.
TDK'ya göre bu kelimenin doğru yazılışı aşağıdaki gibidir:
Naylon
Naylon Kelimesinin TDK'ya Göre Doğru Yazılışı
İngilizce kökenli bir sözcük olan Naylon kelimesinin doğru yazımı şu şekildedir.
Naylon - Doğru Kullanım
Laylon - Yanlış Kullanım
Naylon Kelimesinin Cümle İçinde Kullanımı
1- Naylon çoraplar çok kaşındırdığı için onun yerine organik pamuktan üretilmiş çoraplar giymelisin. (Doğru Kullanım)
2- Laylon, hem dayanıklı hem de ekonomik bir ürün olduğu için birçok sektörde tercih ediliyor. (Yanlış Kullanım)