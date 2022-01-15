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Naylon nasıl yazılır? Naylon kelimesinin TDK'ya göre doğru yazılışı..

#Naylon Nasıl Yazılır?#TDK#Sözlük
Naylon nasıl yazılır Naylon kelimesinin TDKya göre doğru yazılışı..

Dilimize İngilizceden geçmiş olan naylon kelimesi, 20. yüzyılın ilk yarısında kurulmuş bir plastik şirketinin adıdır. Bu kelime önce Fransa ve Almanya'da sonra diğer Avrupa ülkelerinde yaygın olarak kullanılmaya başlanmıştır. Naylonun en önemli özelliği maliyetsiz olmasıdır. Aşınmaya karşı mukavemet gücü yüksek olan bu madde, dokuma ve tekstil sanayisinde kullanılır. Naylon nasıl yazılır? Naylon kelimesinin TDK'ya göre doğru yazılışını örnek cümleler ile birlikte derledik.

 

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Günlük hayatta en çok kullanılan İngilizce kökenli kelimeler ve doğru yazılışları şu şekildedir:

1- Bılog - Yanlış / Blog - Doğru

2- Biriç - Yanlış / Briç - Doğru

3- Ciklet - Yanlış / Çiklet - Doğru

4- Pilastik - Yanlış / Plastik - Doğru

5- Detektif - Yanlış / Dedektif - Doğru

Naylon Nasıl Yazılır?

Petrolün çeşitli işlemlerden geçirilmesiyle üretilen ve başta tekstil olmak üzere birçok sanayi alanında kullanılan poliamitlere naylon denir.

TDK'ya göre bu kelimenin doğru yazılışı aşağıdaki gibidir:

Naylon

Naylon Kelimesinin TDK'ya Göre Doğru Yazılışı

İngilizce kökenli bir sözcük olan Naylon kelimesinin doğru yazımı şu şekildedir.

Naylon - Doğru Kullanım

Laylon - Yanlış Kullanım

Naylon Kelimesinin Cümle İçinde Kullanımı

1- Naylon çoraplar çok kaşındırdığı için onun yerine organik pamuktan üretilmiş çoraplar giymelisin. (Doğru Kullanım)

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2- Laylon, hem dayanıklı hem de ekonomik bir ürün olduğu için birçok sektörde tercih ediliyor. (Yanlış Kullanım)

 

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