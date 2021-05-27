Navlun Nedir? Navlun Faturası Ve Sözleşmesi Nedir? Navlun Faturasını Kim Düzenler?

Navlun, dış ticaret ve lojistik sektöründe oldukça büyük önem taşıyan unsurların başında gelmektedir.

Uluslararası taşımacılıkta “freight” yahut “freightage” olarak da bilinmekte olan navlunu yük bedeli olarak da ifade etmek son derece doğru olacaktır.

Navlun Nedir?

Türk Dil Kurumu, navlun kelimesini “bir yerden başka yere ulaştırılmak amacı doğrultusunda gemiye alınan eşyanın tamamı ” ve “taşıyıcı tarafından gemisinde taşınması söz konusu olacak olan yük için talep edilen ücret” biçiminde tanımlamıştır.

Navlun kelimesinin İngilizce karşılığı Freight olup, tanımdan anlaşılabileceği şekliyle gemi taşımacılığı ile alakalı olan bir denizcilik terimidir. Bunun beraberinde navlun kavramının; demiryolu, karayolu, havayolu ve multimodal taşımacılıkta da kullanımı söz konusu olmaktadır.

Navlun Faturası ve Sözleşmesi Nedir?

Navlun, deniz yahut iç su yolu vasıtasıyla taşımacılıkta malın taşıma bedelinin ifadesi olarak karşımıza çıkmaktadır. CF yahut CIF teslim şekilleriyle satış sürecinde, navlun satıcı-ihracatçı tarafından ödenir. Mal ile alakalı olan satış faturasında, navlun tutarının ürün bedeline dahil edilerek ya da ayrı olarak gösterilebilmektedir. Düzenlenmekte olan bu fatura ise navlun faturası olarak isimlendirilmektedir.

Navlun sözleşmesi, konusunu denizde eşya taşımacılığının olduğu sözleşme türüne verilen genel isimdir. İki şahıs arasında bir “deniz yolu vasıtasıyla taşıma sözleşmesi” yapılmış durumda ve bu taşımanın konusunun da yük olması durumunda, bu sözleşme navlun sözleşmesi olarak kabul görür. Navlun sözleşmeleri ise kendi içinde “charter” ve “kırkambar” sözleşmeleri olarak ikiye ayrılmaktadır.

Navlun Faturasını Kim Düzenler?

Navlun faturasını kim düzenler sorusuna cevaben; Navlun faturası düzenleyebilmek için uluslararası taşımacılık şirketi statüsüne sahip olmanın gerekliliği söz konusudur. Bu on derece büyük öneme sahip olan bir bilgidir. Uluslararası bir taşımacılık şirketi konumunda olmayan firmaların navlun faturası düzenlemesi gibi bir durum söz konusu olmayacaktır.

Düzenlenmiş olan navlun faturası bedelini ise kimin ödeyeceği kararı, taraflar arasında yapılmış olan anlaşmayla birlikte belirlenir ve uygulaması yapılır. Belirlenmiş olan bu bedel ise peşin olarak da ödenebilir ya da varış limanında da ödenebilir. Bu bilgileri içererek düzenlenmiş durumdaki sözleşmeye ise konşimento adı verilir.