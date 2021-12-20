Navigatör Ne Demek, Ne Anlama Gelir? Navigatör Kelimesinin Tdk Sözlük Anlamı

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Navigatör kelimesi, günlük yaşamda vatandaşların çok sıklıkla kullandığı sözcüklerden bir tanesidir. Uzun yıllar boyunca Türkçede yer alan navigatör kelimesi, insanların gerek günlük hayat gerekse sosyal medyada yararlandığı ve kullandığı sözcüklerden birisi olma niteliğine sahiptir.

Navigatör Ne Demek?

Navigatör kelimesi, dilimizde bir hayli sık olarak kullanılan kelimelerden birisi olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu sözcüğün ne demek olduğu çok fazla sorulup araştırılmaktadır. Navigatör kelimesi esasında Fransızca kökenli bir sözcük olup "yolbil" demektir.

Navigatör Ne Anlama Gelir?

Fransızca kökenli olan navigatör kelimesinin anlamı en çok araştırılan konulardan biridir. Bundan dolayı Navigatör kelimesi ne demek sorusunun yanıtını aramakta olan insanların büyük bir bölümü internette aramaktadır. Buna göre navigatör kelimesinin anlamı " yolbil" olmaktadır.

Navigatör Kelimesinin TDK Sözlük Anlamı

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Türk Dil Kurumu'na (TDK) göre çeşitli anlamları bulunmakta olan navigatör kelimesi, Türkçede tek başına veya farklı cümleler ile birlikte kullanılabilir. Bu hususta, navigatör kelimesi ne demek ve TDK'ya göre anlamı nedir sorularının cevaplarını arayanlar için şu bilgiler verilebilir. TDK'ya göre navigatör sözcüğünün anlamı:

- Yolbil