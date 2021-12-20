Natura Ne Demek, Ne Anlama Gelir? Natura Kelimesinin Tdk Sözlük Anlamı

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1- Natural: Doğal 2- Naturalizm: Edebiyat ve felsefede etkili olan doğalcılık akımı. Natura ne demek, ne anlama gelir? Natura TDK sözlük anlamı nedir tüm detayları ile sizler için derledik.

Natura kelimesiyle eş ve yakın anlamlı olan sözcükler şu şekilde sıralanabilir:

1- Huy 2- Karakter 3- Seciye 4- Mizaç 5- Fıtrat 6- Haslet 7- Meşrep

8- Tabiat 9- Tıynet 10- Hilkat

Natura Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

Antik Roma'dan bu yana kullanılan natura kelimesi, hiçbir dış müdahaleye maruz kalmadan, kendi kendine gelişen ve biçimlenen demektir. İnsanın karakteristik özellikleri ve mizacı, natura olarak tanımlanır.

Sosyolojide ve felsefede önemli bir yer tutan natura kavramı hakkında birçok eser kaleme alınmıştır. Bazı filozoflar naturanın hiçbir şekilde değişemeyeceğini iddia ederken, bazılarına göre çevresel ve ekonomik nedenler naturanın tamamıyla değişebileceğini savunmuştur.

Natura TDK Sözlük Anlamı Nedir?

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TDK'ya göre Natura kelimesi kullanıldığı yere göre iki farklı anlama gelir.

İlk Anlamı: Doğal bir şekilde ortaya çıkan

İkinci Anlamı: Huy, karakter

Natura Kelimesinin Cümle İçinde Kullanımı

''Onca bilimsel araştırmaya rağmen insanın naturası hala bilinmezlerle dolu.''