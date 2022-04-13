Nato ne demek ve açılımı nedir? Nato neyin kısaltması

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NATO, siyasi ve askeri kanallar aracılığı ile üyelerini korumayı vaat eden bir örgüttür. Bunun yanında barışı sürdürme, savunma reformları yapma gibi konulardan iş birliği yapmayı amaçlamaktadır. Yalnızca üye ülkelerle değil, üye olmayan ülkeler ile de işbirliği içinde olmaya çalışan bir örgüttür.

NATO Ne Demek?

NATO, Avrupa ve Kuzey Amerika bölgesinden otuz devleti bir araya getiren bir örgüttür. Birlik içindeki ülkelerin güvenlik ve sanayi konuları ile ilgili işbirliğine gittiği bir kuruluştur. Dünyadaki en önemli kuruluşlardan bir tanesi olma özelliği vardır.

NATO'nun insanları korumak, ortaklıkları geliştirmek, yeni tehditlerle savaşmak gibi pek çok fonksiyonu bulunmaktadır. Ayrıca savaş yanlısı bir örgüt değildir. İlk hedefi barış ve istikrarın devamlılığını sağlamaktır. Bu amaçla ülkeler ile diyalog, işbirliği, iletişim içindedir.

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NATO Neyin Kısaltmasıdır?

NATO, kısaltmasını hemen herkes bilmektedir. Bunun nedeni günlük hayatta ve medyada sıkça ismini duymak ve görmektir. Ancak açılımı her yerde denk gelinen bir şey değildir. NATO'nun açılımı şu şekildedir: Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü.