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Natamam Ne Demek, Ne Anlama Gelir? Natamam Kelimesinin Tdk Sözlük Anlamı

Natamam Ne Demek, Ne Anlama Gelir Natamam Kelimesinin Tdk Sözlük Anlamı

Günlük hayatta sıklıkla kullandığımız kelimelerden bazıları Türkçe ve Farsça kelimelerinin bir araya getirilmesiyle oluşturulmuştur. Onlardan biri olan natamam kelimesinde -na eki, başına geldiği eklere olumsuzluk anlamı katar. Öz Türkçe bir sözcük olan tamam ise eksiksiz anlamına gelir. Natamam kelimesi tamamlanmamış, eksik ve yarım demektir. Natamam ne demek, ne anlama gelir? Natamam TDK sözlük anlamı nedir tüm detayları ile derledik.

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Na eki ile başlayan diğer kelimeler ve anlamları şu şekilde sıralanabilir:

 1- Naçar- Çaresiz 2- Nayab - Eşi, benzeri olmayan 3- Nabeca - Yersiz

 4- Naçiz - Önemsiz, kıymetsiz 5- Na-madud: Sayılamayacak kadar fazla

 6- Na-şekib- Sabırsız 7- Natüvan: Güçsüz, dermansız, takatsiz

 8- Na-bedid: Görünmeyen, kapalı, muğlak 9- Na-hak: Haksız, adaletsiz

 10- Nahalef - Hayırsız evlat

  Natamam Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

  Farsça kökenli bir ek ile öz Türkçe bir sözcüğün birleşiminden oluşan natamam, henüz sona ermemiş, devam eden anlamına gelir. Eksik olan şeyleri belirtmek için de natamam kelimesi kullanılır.

  Nihayet, tam, eksiksiz ve tüm kelimeleri natamam sözcüğü ile zıt anlamlıdır.

  Natamam TDK Sözlük Anlamı Nedir?

  Türk Dil Kurumuna göre Natamam kelimesi kullanıldığı yere göre iki farklı anlama gelir.

  İlk Anlamı: Eksiği olan.

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 İkinci Anlamı: Henüz sonuna gelmemiş, devam etmekte olan

  Natamam Kelimesinin Cümle İçinde Kullanımı

  ''Natamam olan bir şey varsa söyleyin, tamamlayalım.''

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