Natamam Ne Demek, Ne Anlama Gelir? Natamam Kelimesinin Tdk Sözlük Anlamı

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Na eki ile başlayan diğer kelimeler ve anlamları şu şekilde sıralanabilir:

1- Naçar- Çaresiz 2- Nayab - Eşi, benzeri olmayan 3- Nabeca - Yersiz

4- Naçiz - Önemsiz, kıymetsiz 5- Na-madud: Sayılamayacak kadar fazla

6- Na-şekib- Sabırsız 7- Natüvan: Güçsüz, dermansız, takatsiz

8- Na-bedid: Görünmeyen, kapalı, muğlak 9- Na-hak: Haksız, adaletsiz

10- Nahalef - Hayırsız evlat

Natamam Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

Farsça kökenli bir ek ile öz Türkçe bir sözcüğün birleşiminden oluşan natamam, henüz sona ermemiş, devam eden anlamına gelir. Eksik olan şeyleri belirtmek için de natamam kelimesi kullanılır.

Nihayet, tam, eksiksiz ve tüm kelimeleri natamam sözcüğü ile zıt anlamlıdır.

Natamam TDK Sözlük Anlamı Nedir?

Türk Dil Kurumuna göre Natamam kelimesi kullanıldığı yere göre iki farklı anlama gelir.

İlk Anlamı: Eksiği olan.

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İkinci Anlamı: Henüz sonuna gelmemiş, devam etmekte olan

Natamam Kelimesinin Cümle İçinde Kullanımı

''Natamam olan bir şey varsa söyleyin, tamamlayalım.''