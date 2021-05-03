Nasuh Paşa Antlaşması Nedir? Nasuh Paşa Antlaşması Tarihi, Maddeleri, Önemi Ve Sonuçları Kısaca Özeti

Nasuh Paşa Antlaşması dili Osmanlı Türkçesi ve farsça olmak üzere iki adet farklı belgeden oluşmaktadır. Nasuh Paşa Antlaşması ile Osmanlının doğuda daha fazla ilerlemeyeceği anlaşılmış olmaktadır.

Nasuh Paşa Antlaşması Nedir?

Nasuh Paşa Antlaşması Osmanlı devletinin doğuda daha da ileriye gitmek için yaptığı savaşlar sonucunda imzaladığı bir tür anlaşma olarak bilinmektedir. Bu anlaşanında temelinde Osmanlının eski sınırlara dönmesini sağlamak yatmaktadır. Ayrıca Osmanlı devletinin İran ile savaşmasında sadece toprak ve para yatmamaktadır. İran sınır komşusu olmasında rağmen sık sık Osmanlı devletinin hem iç hem de dış siyasetine karışmaktadır.

Osmanlı devletini büyük bir suç unsuru olarak gördüğü de pek çok yazar ve tarihçi tarafından bilinmektedir. Osmanlı Kuyucu Murat Paşa ile ırana birkaç sefer düzenlemiş ve bu sefer sonucunda İran ile Nasuh Paşa Antlaşması imzalamaya karar vermiştir. Bu anlaşmanın maddeleri açık ve net bir şekilde oluşmaktadır.

Nasuh Paşa Antlaşması Kimler Arasında Gerçekleştirilmiştir?

Nasuh Paşa Antlaşması Osmanlı devleti ile İran arasında gerçekleşen bir barış anlaşması olarak bilinmektedir. Bu anlaşma üç yıl süren savaşlar sonucunda imzalanmıştır. Anlaşmanın iki dili bulunmaktadır. Ve genellikle geriye dönük Osmanlı devletinin lehine olan bir anlaşmadır.

Nasuh Paşa Antlaşması Tarihi ve Özeti

Nasuh Paşa Antlaşması 1612 yılında Osmanlı ile İran devleti arasında imzalanan bir anlaşma olarak bilinmektedir. Bu anlaşma ile birlikte Osmanlı devleti doğudaki sınırlarını daha net şeklide belirlemiş olmaktadır. Osmanlının daha karlı bir anlaşma imzalaması alınana verilere ve Osmanlı devleti ekonomik durumuna göre oldukça zor olmaktaydı. Bu nedenle Nasuh Paşa Antlaşması aslında Osmanlı için oldukça karlı bir anlaşma olarak kabul edilebilmektedir.

Nasuh Paşa Antlaşması Maddeleri

Hem Osmanlı devleti hem de İran devleti için her iki taraf bakımından mantıklı bir anlaşma olarak düşünülmektedir. Fakat İran tarafı iki yıl sonra Nasuh Paşa Antlaşmasını bozmuştur. Bu bozulmadan sonra bu maddelere geçerliliğini yitirmiştir. Nasuh Paşa Antlaşması anlaşması maddesi şöyledir.

l Topraklar ve sınırlar tekrar kanunu sultan Süleyman zamanında imzalanan döneme dönecektir.

l İran devleti Osmanlı devletine ipek karşılığı vergi verecektir.

l Osmanlı Devleti, Ferhat Paşa Antlaşması ile aldığı yerleri geri verecek ve boşaltacaktır.

l Şemhal ve Dağıstan toprakları Osmanlı devleti egemenliği altında yaşamaya devam edecektir.

l Eğer Rus devleti Osmanlı devletine saldırır ise Safevi devleti Osmanlı yanında yer alacaktır.

l Safeviler hacca gitmek için Halep-Şam yolunu tercih etmelerinde her hangi bir sakınca görülmeyecek.

l Bağdat ve Basra yolu İran devleti tarafında kesinlikle kullanımı yasaktır.

Nasuh Paşa Antlaşması Önemi

Bu anlaşma ile Osmanlı hem yeni bir ittifak devleti bulmuştur hem de doğu sınırını güvene almıştır. Ayrıca İran desteği ile Rus devletine de gözdağı vermeyi başarmıştır. Osmanlı devleti Nasuh Paşa Antlaşması ile doğuda daha fazla gidemeyeceğini anlamıştır.

Nasuh Paşa Antlaşması Sonuçları

Osmanlı devleti topraklarında ilk defa Nasuh Paşa Antlaşması ile vaz geçmiştir. Ayrıca en fazla ne kadar doğuda ilerleyebileceğini de bu anlaşma ile anlamıştır. Nasuh Paşa Antlaşması ile barış bir süreliğine korunmuştur. Nasuh Paşa Antlaşması sonra barış çok uzun süre korunmamıştır.