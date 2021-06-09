Nasip Nedir? Tdk'ya Göre Nasip Etmek Kelimesi Ne Demek? Nasip Sözlük Anlamı

Nasip, Arapça kökenli olan ve günlük kazanç anlamında kullanılan bir sözcüktür.

Nasip Nedir?

Günlük hayatta kullanılan pek çok kelimenin anlamları araştırılabiliyor. Nasip kelimesi de araştırılan ve doğru anlamı öğrenilmek istenen bir sözcüktür. Nasip, bireylerin elde edebildiği veya payına düşün anlamına sahip bir sözcüktür. Nasip kelimesi cümle içerisinde farklı şekillerde kullanılabiliyor. Oldukça yaygın olması nedeniyle, nasip kelimesi günümüzde çok araştırılabiliyor.

TDK'ya Göre Nasip Etmek Kelimesi Ne Demek?

Nasip kelimesiyle ilgili kurulan bazı cümleler bulunuyor. Özellikle "nasip etmek" pek çok kişinin anlamını merak ettiği sözcük gruplarıdır. Nasip etmek, herhangi bir şeyin elde etmek istediği şeyi istemesi durumudur. Kişiler elde etmek istediği şeyleri, genellikle nasip etmek anlamında kullanır. TDK'ya göre "nasip etmek" günlük kazancı istemek anlamındadır.

Nasip Sözlük Anlamı

Nasip kelimesinin sözlük anlamı araştırılan bilgilerden biridir. Nasip kelimesi sözlükte farklı anlamlarda belirtilebiliyor. Bireylerin elde edebildiği veya sahip olduğu şeyleri ifade eden bir sözcüktür. Günlük kazanç veya kısmet anlamında da kullanılabilen bir sözcüktür. "Nasipte varsa olur." cümlesi nasip kelimesinin kullanımına örnektir.