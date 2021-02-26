Nasihat İstersen Tembele İş Buyur atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

Kültürümüzde tembellik ile ilgili birçok atasözü vardır. Nasihat İstersen Tembele İş Buyur sözüyle yakın anlamlı atasözleri ise şunlardır: ''Tembele iş buyur, sana akıl öğretsin.'', ''Yazın gölge hoş, kışın çuval boş'' ve ''Gezen tilki yatan aslandan yeğdir.''

Nasihat İstersen Tembele İş Buyur Atasözünün Anlamı (TDK) Nedir?

Birinci anlam: Bir işin yapılması gerekirken onla ilgili nasihatler ve öneriler verip duran kişi, o işin yapılmasına mani olur. Aslında bazı kişilerin derdi işin yapılış şekli değil, o işi yapmaktan kaçmaktır. Bunun için de bilgisi olmayan konularda bile nasihatler vermekten çekinmezler.

İkinci anlam: Tembel kişilerle iş yapılmaz, onlardan sadece fikir alınabilir.

Nasihat İstersen Tembele İş Buyur Atasözünün Cümle İçinde Kullanımı

Benden nasihat bekleme, nasihat istersen tembele iş buyur.