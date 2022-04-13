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Nasa ne demek ve açılımı nedir? Nasa neyin kısaltması

Nasa ne demek ve açılımı nedir Nasa neyin kısaltması

NASA Uzay bilimleri ve Astronomi bilim dalı için sıklıkla kullanılan bir kelimedir. Özellikle Amerika kıtasına ait olan bu kuruluş hakkında detaylı bilgileri öğrenebilir, NASA'nın ne demek ve açılımı nedir NASA neyin kısaltması? Soruların yanıtlarını bulmak ve Özellikle NASA konusunda detaylı bilgileri sizler için derledik.

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 NASA 1958 yılında kurulmuştur. Genel Merkezi Amerika Birleşik Devletlerinde bulunan ancak tüm dünya olaylarının ve uzay istasyonlarının merkezi olarak faaliyet göstermektedir. 

 NASA Ne Demek ve Açılımı Nedir? 

 NASA Tüm dünyanın uzay olayları ve astronomi biliminin genel merkezi olarak tanımlanmaktadır.

 Amerika Birleşik Devletlerinde genel merkezi bulunan NASA, İngilizce olup National Aeronautics and Space Administration şeklinde açılımı bulunmaktadır. Türkçe olarak incelendiğinde ise NASA açılımı

 Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi olarak tanımlanmaktadır. 

 NASA Neyin Kısaltması 

 NASA, Amerika Birleşik Devletleri ülkesinde uzay programlarını yöneten bir kurum olarak işlev görmektedir. Bu kuruluşta aynı zamanda Uzaya giderek farklı gezegenleri keşfetmek, Gezegenlerde hayat olup olmadığının araştırmasını yapmak gibi önemli asıl görevleri arasında yer almaktadır.

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 National Aeronautics and Space Administration Kısaltması olarak NASA kullanılmaktadır. 

 NASA aynı zamanda ay ve güneş sistemlerinin nasıl oluştuğunu, insanoğlu olarak uzay çalışmalarının geliştirilmesi konusunda çok önemli projelere imza atmıştır. Son dönemlerde uzay çalışmalarını NASA hızlandırmış hatta uzaydaki bir takım gezegenlere insan gönderilmeye başlanmıştır. Bu tip çalışmalar yine NASA tarafından gerçekleştirilmektedir.

 

 

 

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