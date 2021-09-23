Nar nasıl soyulur? Kaşıkla nar nasıl soyulur? En kolay nar soyma yöntemi

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Nar bol miktarda C vitamini içermektedir. Son yıllarda da çok fazla tüketilen narı soymak için çeşitli yöntemler kullanılmaktadır. En kolay nar soyma yöntemlerinden bir tanesi de tahta kaşıkla nar soymaktır.

Nar Nasıl Soyulur?

Bol vitamini olan nar soymak için belli başlı yöntemler kullanılabilir. Özellikle içerisindeki çok sayıda nar tanesinin çıkarılması zor olabiliyor. Nar tanelerini ezmeden kolay bir şekilde narı soymak için belli başlı yöntemler kullanılmalıdır. Nar düz bir zemine konulduktan sonra tahta kaşık vurularak narın soyulması çok uygulanan ve rahat bir yöntemdir. Narın kabuklu kısmından vurularak nar tanelerinin de kolay bir şekilde düşürülmesi sağlanabilir.

Kaşıkla Nar Nasıl Soyulur?

Bol miktarda C vitamini içeren narı kolay bir şekilde soymak için uygun yöntemler uygulanmalıdır. Bunun için nar düz bir zemine konulur. Nar meyvesi ortadan ikiye bölünür. Ayrıca taneli kısmı da avuç içerisine gelecek şekilde ele yerleştirilir. Sonrasında narın altına bir kap konulur. Nar tanelerinin dökülebilmesi için narın kabuklu kısmı yukarıda olmalıdır. Tahta kaşık ile narın üst kabuğuna yavaş yavaş vurulur.

Kaşık ile vuruldukça nar taneleri kabın içerisine düşecektir. Nar taneleri ayrıldıktan sonra su dolu bir kabın içerisine konulur. Beyazlıklar ise suyun üzerine çıkacaktır. Beyazlar ayıklandıktan sonra nar taneleri başka bir kısma alınır.

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En Kolay Nar Soyma Yöntemi

Nar soymanın çeşitli yöntemleri bulunmaktadır. Özellikle nar tanelerinin iyice düşebilmesi için yarın üzerinin yarım parmak kesilmesi gerekmektedir. Nar beyaz kısımlarından şerit şeklinde kesilir. Narı boylamasına kestikten sonra nar tanelerine zarar verilmeden taneler çıkarılır. Suda ayıklama yöntemi en bilinen nar soyma yöntemlerinden bir tanesidir.

Nar dilimlere ayrıldıktan sonra su dolu bir kabın içerisine konulur. Narın kabuklu yüzeyi suyun üzerine çıkacaktır. Narın kabukları toplandıktan sonra içerisindeki narlar farklı bir alana alınır. Nar ayıklanırken birbirinden farklı yöntemler kullanılabilir. Şifa deposu olan narların uygun şekilde soyulması için doğru yöntemler kullanılabilir.

Nar soyma yöntemlerinden en iyi bilineni kaşık ile narın üzerine vurulmasıdır. Nar ortadan ikiye kesildikten sonra bir kabın içerisine narların geleceği şeklinde kaşık ile narın üzerine vurulur. Narlar ise tek tek kabın içerisine dökülür. Kaşık ile nara vurularak nar taneleri düşürülür. Sonrasında ise narlar su dolu bir kabın içerisine bırakılır. Narın üzerindeki beyaz kısımlar tek tek toplanır. Narlar ise alınarak ayrı bir kaba konulur. Narlar bu şekilde doğru daha temiz olabilir. Nar ayıklanırken dış kabuklarından bir kaç çizik atılır. Sonrasında üzerindeki kısmı çıkarılır. Nar tüm avuca alınarak ikiye ayrılır. Narın taneleri ise azar azar dökülmeye başlar.

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Narlara zarar vermeden narı soymak için uygun yöntem kullanılmalı. Özellikle narın üst ve alt bölümlerindeki sap kısımları çıkarılır. Sonrasında üç ayrı yerden şerit halinde kesilerek inceltilir. İşaret parmağı narın üzerine başparmak da narın altına konulur. Nar güç uygulanarak ikiye ayrılır. Nar taneleri de dikkatli bir şekilde çıkarılır. Sonrasında narın üzerindeki beyaz kabuklu alanlar ile narın ayıklanması için su dolu bir kaba nar konulmalıdır. Narın konulmasının ardından beyaz kısımları atılır. Daha sonra ise nar içerisinde yer alan beyaz kabuklar atılır. Narın da doğru bir şekilde soyulması da çok önem taşımaktadır.