Nanoteknoloji Mühendisliği Bölümü nedir ve mezunu ne iş yapar? Bölümü olan üniversiteler, dersleri ve iş imkanları

Nanoteknoloji Mühendisliği, çok küçükler biliminin uygulamasıdır. Alternatif enerji, elektronik cihazlar, tıbbi teşhis ve tedavi alanlarında çözümler sunan heyecan verici bir alandır.

Nano Teknoloji Mühendisliği Bölümü Tanıtımı ve Hakkında Bilgi

Nanoteknoloji Mühendisliği programları, Kimya Mühendisliği Bölümü ile Mühendislik Fakültesi Elektrik ve Bilgisayar Mühendisliği Bölümü ve Fen Fakültesi Kimya Bölümü aracılığıyla ortaklaşa sunulmaktadır. Nanobilim ve Nanoteknoloji alanı, Malzeme Bilimi içindeki bir alan olarak, nano ölçekli malzemelerin keşfi, üretimi, karakterizasyonu, modellemesi ve son kullanımını kapsar.

Nanoteknoloji ile ilgili en ilginç şeylerden biri, boyut ölçeği nanometreye yaklaştığında malzemelerin özelliklerinin değişebilmesidir. Malzeme bilimcileri, bu özellik değişikliklerini anlamak ve kontrol etmek ve iyi bilinen malzemelerin nanoyapıları için yeni uygulamalar bulmak için çalışır.

Nanoteknoloji, son derece küçük boyutlara sahip malzeme ve cihazların kullanımını geliştirir. Mikro ve nano yapılı cihazlar makine mühendisliğinde (mikro motorlar ve aktüatörler), inşaat mühendisliğinde olduğu gibi mikro ve nano yapılı cihazlar tüm mühendislik alanlarını etkilediği için nanoteknoloji vizyoner bir alandır.

Nanoteknoloji Mühendisliği Bölümü Nedir?

Nanoteknoloji mühendisi , bilimin en küçük, en şaşırtıcı parçaları etrafında çalışan kişidir. Hücresel düzeyde bir şeyleri depolamaktan ve değiştirmekten yeni, küçük elektronik parçalar yaratmaya kadar, nanoteknoloji mühendisleri, ayrıntılara yoğun bir dikkat ve işleri daha iyi yapmak için güçlü bir dürtüye sahip olan mahsulün ürünüdür diyebiliriz.

Nanoteknoloji Bölümü, akademide olduğu kadar araştırmada mükemmellik için temel yetkinlik merkezlerinden biri olarak kabul edilmiştir. Nanoteknoloji, doğası gereği disiplinler arası bir alandır ve fizik, biyoloji, malzeme bilimi ve kimya arasında köprü kurar.

Nanoteknoloji Mühendisliği Bölümünün Amacı Nedir?

Son zamanlarda büyük ilgi gösterilmiş ve Malzeme Bilimi, Mikro (Nano) elektronik, Minyatürleştirilmiş elektronik ve optik cihazların üretimi, kuantum hesaplama, Hesaplamalı Nanoteknoloji, Nanomekanik mühendisliği ve sensörler, Nanolitografi ve Nano Arayüz gibi çeşitli disiplinlerdeki en son gelişmelerle ilgilenmiştir.

Bölümden mezun olan mühendisler, son kaliteyi geliştirmek ve sürdürmek için, diğer Ar-Ge kurumları /kuruluşları ile sürekli olarak Devlet, Akademi ve Sanayi işbirlikleri yaratmaktadır.

Nanoteknoloji Mühendisliği Bölümü Mezunu Ne İş Yapar?

Bir nanoteknoloji mühendisi sağlık, bilim, teknoloji ve çevrenin çehresini moleküler düzeyde değiştirebilecek yeni şeyler öğrenmeye çalışıyor. Kirleticileri test ederler, yiyeceklerimizi ve ilaçlarımızı zenginleştirmek için tozlar oluştururlar. DNA'nın en küçük parçalarını incelerler. Vücuttaki hücreleri, proteinleri ve diğer kimyasalları bile manipüle edebilirler.

Nanoteknoloji mühendisleri gelişmiş malzemeleri ve malzemeleri alır ve bunları yeni ve heyecan verici bir şeye dönüştürür. Daha az ağırlıkla bir zamanlar ağır olan bir icadı daha iyi çalıştırmaya çalışarak nesneyi çok daha verimli hale getirebilirler. Havadaki, yerdeki ve sudaki kirleticileri ve kirleticileri test etmek için yenilikçi yollar oluşturarak çevreyi gözetmenin ve iyileştirmenin yeni ve geliştirilmiş yollarını da yaratabilirler.

Nanoteknoloji Mühendisliği Kaç Yıllıktır?

Nanoteknoloji mühendisliği bölümü 4 yıllık eğitim verir. Yabancı dil ağırlıklı olarak eğitimlerini sürdürür.

Nanoteknoloji Mühendisliği Okumak İçin Ne Gereklidir?

Bölümü okumak isteyenlerin Yüksek Öğretim Sınavına girerek AYT alanında yeterli sayısal puanı alması gerekmektedir.

Nanoteknoloji Mühendisliği Öğretimi İngilizce midir?

Nanoteknoloji mühendisliği bölümleri genellikle yabancı dil ağırlıklıdır. Okula göre eğitim dili çeşitlilik gösterse de İngilizce eğitim veren okullar çoğunluktadır.

Nanoteknoloji Mühendisliği Hangi Puan Türü ile Öğrenci Alıyor?

Bölüm sadece sayısal alanda elde edilen puan türüyle öğrenci alımı yapmaktadır.

Nanoteknoloji Mühendisliği Bölümü Dersleri Nelerdir?

Nanoteknoloji mühendisliği bölümünde daha çok; malzeme ve nanoteknoloji bilimi, biyomalzeme, biyogenetik, mühendislik temelleri, kimya, biyoloji ve katı hal fiziği, malzeme biliminde hesaplama ve endüstriyel malzemeler gibi alan dersleri almaktadır.

Nanoteknoloji Mühendisliği Bölümünün İş İmkanları ve Olanakları Nelerdir?

Departman, doğru kariyeri seçme ve kişinin becerilerine ve ilgi alanlarına en uygun, iyi maaşlı bir işe girme konusunda birçok imkanın yanı sıra kariyer yönlerine kapsamlı rehberlik sağlar. Avrupa, Uzakdoğu Asya ülkeleri, ABD, Kanada ve Hindistan'da büyük talep var.

Nerelerde İş Bulabilir ve Çalışabilirler?

Kimya alanında hizmet veren laboratuvarlar gibi tıbbi merkezlerde ve hastaneler bünyesinde de iş alanları oldukça yüksektir.

Nanoteknoloji Mühendislerinin Çalışma Alanları Nelerdir?

Otomotiv sektöründen sağlık sektörüne medikal cihaz üreten fabrikalardan beyaz eşya üreten kurumlara kadar farklı alanlarda iş imkanı mevcut.

Nanoteknoloji Mühendisliği Bölümü Olan Üniversiteler Hangileridir?

Yeditepe Üniversitesi, Antalya Bilim Üniversitesi, ODTÜ ve Ankara Üniversitesi gibi köklü okullarda bölüm eğitim veriyor.