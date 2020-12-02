Nanobilim Ve Nanoteknoloji Bölümü nedir ve mezunu ne iş yapar? Bölümü olan üniversiteler, dersleri ve iş imkanları

Nanobilim ve nanoteknoloji bölümü, maddenin en küçük yapı taşı üzerine çeşitli araştırmalar yapar. Bu bölüm aynı zamanda nanobilim ve nanoteknoloji alanında çalışacak profesyonel kişileri de yetiştirir.

Nanobilim Ve Nanoteknoloji Bölümü Tanıtımı ve Hakkında Bilgi

Nanobilim ve nanoteknoloji bölümünde maddenin en küçük yapı taşları incelenerek bu konuda araştırmalar yapılır. Tüm bu çalışmaları yapacak kişilerin eğitim aldıkları bölüme nanobilim ve nanoteknoloji bölümü denilmektedir.

Nanobilim ve Nanoteknoloji Nedir?

Üniversitelerdeki nanobilim ve nanoteknoloji bölümü çeşitli bilimsel çalışmalara imza atılan bir bölümdür. Bu bölümde genel fizik kurallarından bilgisayar programlamaya kadar pek çok farklı ders verilmektedir.

Nanobilim ve Nanoteknoloji Bölümünün Amacı Nedir?

Nanobilim ve nanoteknoloji bölümünün amacı bilimsel çalışmalar yapabilecek kişileri yetiştirmektir. Aynı zamanda bu ürünlerde teknolojiyi en iyi şekilde kullanabilecek kişileri yetiştirerek sektöre kazandırmak da bu bölümün amaçları arasında yer alır.

Nanobilim ve Nanoteknoloji Mezunu Ne İş Yapar?

Nanobilim ve nanoteknoloji bölümünden mezun olan kişiler bilimsel araştırmalar yaparak ürünlerin üretim, tasarım ve pazarlama kısmında da yer alırlar. Aynı zamanda bu bölümden mezun olan kişiler maliyet analizi, malzeme tedariki ve yöneticilik gibi konularda da görev alabilirler.

Nanobilim ve Nanoteknoloji Kaç Yıllıktır?

Üniversitelerdeki nanobilim ve nanoteknoloji bölümü dört yıllık lisans eğitimi vermektedir. Bu bölümden mezun olabilmek için öğrencilerin 240 AKTS kotasını

Nanobilim ve Nanoteknoloji Okumak İçin Ne Gereklidir?

Üniversitelerdeki bu bölümde eğitim görmek isteyen öğrencilerin analitik düşünmeleri gerekir. Aynı zamanda disiplinli ve sorumluluk sahibi kişiler bu bölümde okuyabilirler. Bunun yanı sıra planlı ve özenli çalışan, atom ve bilime ilgi duyan kişiler nanobilim ve nanoteknoloji bölümünde eğitim görebilirler.

Nanobilim ve Nanoteknoloji Öğretimi İngilizce midir?

Üniversitelerdeki nanobilim ve nanoteknoloji bölümünün öğretim dili Türkçe olarak belirlenmiştir. Bu üniversitede teknik terimlere hakim olmak için basit düzeyde İngilizce dersleri verilmektedir.

Nanobilim ve Nanoteknoloji Hangi Puan Türü İle Öğrenci Alıyor?

Nanobilim ve nanoteknoloji bölümü sayısal puan türü ile öğrenci almaktadır. Özellikle bu bölümü tercih etmek isteyen kişiler üniversite sınavında Matematik ve Fen Bilgisi sorularını çözerek yeterli puanı almalılar.

Nanobilim ve Nanoteknoloji Bölümü Dersleri Nelerdir?

Nanobilim ve nanoteknoloji bölümünde bilgisayar programlama, genel matematik, malzeme bilimine giriş, genel fizik ve doğrusal cebir dersleri verilmektedir. Aynı zamanda bu bölümde okuyan kişiler dört yıllık eğitimleri boyunca nanomalzemeler ve üretim metotları, taşınım mekanizmalar laboratuvarı, nanobilim ve nanoteknoloji bölümüne giriş ve endüstriyel malzemeler ve üretim süreçleri laboratuvarı derslerinden sorumlu olurlar.

Nanobilim ve Nanoteknoloji Bölümünün İş İmkanları ve Olanakları Nelerdir?

Üniversitelerin Fen- Edebiyat Fakültelerine bağlı olan nanobilim ve nanoteknoloji bölümünün iş olanakları oldukça yüksektir. Bu bölümden mezun olan kişiler maddenin yapı taşları ile ilgili bilimsel araştırmalar yaparlar. Aynı zamanda mezunlar bu araştırmaların yapıldığı şirketlerde de çalışabilirler. Pek çok şirket bu konuda çalışmalar yapıyor. Dolayısı ile nanobilim ve nanoteknoloji bölümünden mezun olan kişiler bu şirketlerde çalışabilirler.

Nerelerde İş Bulabilir ve Çalışabilir?

Nanobilim ve nanoteknoloji bölümünden mezun olan kişiler için iş olanakları oldukça yüksektir. Bu bölümden mezun olan kişiler nanoteknoloji mühendislerine yardımcı olurlar. Üniversitelerdeki bu bölümden mezun olan kişiler çeşitli araştırmalar yaparak maddenin en küçük yapı taşları ile ilgili çalışmalar yaparlar. Aynı zamanda ürünlerin üretim, tasarım ve verimlilikleirni değerlendirirler.

Nanobilim ve Nanoteknoloji Çalışma Alanları Nelerdir?

Nanobilim ve nanoteknoloji bölümünden mezun olan kişiler özel sektörde pek çok firmada çalışabilirler. Aynı zamanda devlet sektöründe çalışma imkanı da bulunmaktadır. Devlet sektöründe çalışmak için Kamu Personeli Seçme Sınavına girilmesi gerekir. Buradan iyi bir puan alındıktan sonra ise tercih yapılabilir.

Nanobilim ve Nanoteknoloji Bölümü Olan Üniversiteler Hangileridir?

Nanobilim ve nanoteknoloji bölümü üniversitelerin Fen-Edebiyat Fakültesine bağlıdır. Bu bölümde ise dört yıllık lisans eğitimi verilmektedir. Türkiye genelinde nanobilim ve nanoteknoloji bölümünün olduğu yalnızca bir üniversite bulunmaktadır. Nanobilim ve nanoteknoloji bölümü yalnızca Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinde bulunur.