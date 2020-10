Nano Teknoloji nedir ve nerelerde kullanılır? Nanoteknoloji örnekleri

Nano teknoloji, kelimesi de özel olarak tıbbi gelişmelerde sık sık merkeze getirilmektedir. Peki, nano teknoloji nedir ve nerelerde kullanılır.

Nanoteknoloji Nedir?

1 ile 100 nanometre şeklindeki yapıların belirli bir amaca servis etmesi için tasarlanması ve kullanılmasına nano teknoloji denmektedir. Nano ölçeğini göz önüne getirmek için düşünülürse: 1 metreyi (mesela bir masanın yan uzunluğu) bine bölündüğünde 1 milimetre (cetveldeki en küçük aralık) elde edilir.

Bu bine bölünürse 1 mikrona iner– mikroplar bu boyutta ve fakat mikroskopla görülebiliyorlar. O da bine bölünürse nanometreye gelinir; onlarca atomdan oluşmakta olan kümeler! Peki, bu görülmez, koklanmaz boyuttaki sistemler nasıl olur da metre ölçekli dünyada bir amaca hizmet edebilir?

Hayal etmek için kişiliğin nano teknolojiyi bilmeden önce de kullanmış olduğu bir örneğe bakılırsa: Altın nanoparçacık durumunda iken rengi sarı değil kırmızıdır. Dördüncü yüzyılda Eski Roma’da yapılmış durumda bulunan Lycurgus Kupasının içerisinden ışık geçirildiğinde vermiş olduğu muhteşem görüntü camın içinde bu altın nano parçacıkları barındırmasından kaynaklanmaktadır.

Nano Boyutu

Nano boyutta eşyaların sadece optik değil, mekanik, elektronik ve manyetik şekilleri de bizlerin alıştığından çok daha değişik olabiliyor. Nano malzemeler tek başlarına değil insanların kullandığı boyutlardaki yapılarda ince kaplamalar şeklinde, ya da yapı içerisinde dağıtılarak bu şekil özellikleri günlük hayat içerisinde nasıl taşınabileceğini de hayal edebilirsiniz.

Nano teknolojinin uygulama dalları ise geniş: Bu noktada yiyecekler paketlerinde daha fazla süre taze kalmakta, güneş pilleri küresel ısıya büyük katkı veren fosil yakıtlarından fazla ucuza geliyor ve spor malzemeleri muhteşem performansa destek olmaktadır.

Nano teknolojik ürünlerin bilinçli yapılması için, ilk olarak hangi sebepten öyle davranacağını anlamak gerekiyor – nasıl değil neden sualini yanıtlamak da nano bilimin eylemi.

Nano Teknoloji Nerelerde Kullanılır?

Nano teknoloji kullanım dalı sınırlandırması bulunmayan bir daldır. Bu bağlamda; malzeme bilimi, matematik, fizik, biyoloji, kimya, tıp, eczacılık, bilgisayar ve elektrik; nano teknolojinin kullanılmış olduğu başlıca alanlardır. Bu dallarda da aşağıda sıralanan eylemler yapılmaktadır.

Malzeme Bilimi: Gelecekte yapılması planlanmış olan yapılara ait küçük ölçekli ve hafif tasarımlar.

Bilgisayar Teknolojisi: Fazlasıyla küçük ve hızlı bilgisayar desteklerinin üretimidir.

Elektrik: Nano ölçekte elektrik devre ekipmanlarının tasarımı.

Tıp: Hasar görmüş sinir merkezlerinin nano ölçekte tamiri.

Biyoloji ve Eczacılık: Biyosentezleme ile ecza eşyalarının üretimi.

Matematik: Nano ölçekte modelleme eylemleri.

Nano Teknoloji Örnekleri

Nano teknoloji araştırmaları ve çalışmaları neticesinde küçük ölçekte; nano materyaller, nano çipler ve nano eşyalara ağırlık verildiği gözlemlenmektedir. Karbon nanotube, nano materyaller içerisinde en ilgi görenidir.

Çubuk biçimindeki karbon moleküller, yüksek bir yoğunluktadır ve fazlasıyla sert bir yapıdadır. İçi boş olan bu çubuklar istenilmekte olan her her eşya hatta her varlığın içerisine yerleştirilebilmektedir. Yakın dönem denilebilecek zamanlarda NASA, bu karbon nanotube tasarımının uzay incelemeleri için kullanılabileceği şeklinde bir açıklama da yapmıştır.

Nano çipler; bilgisayar, akıllı telefon ve elbette tablet gibi her tarzda teknolojik aletin içine de yerleştirilebilmektedir. Bu noktalarda da cihazlar için kullanılmakta olan tüm donanım, mikro merkezden de daha az bir alan kaplamaktadır.

Nano makineler de nano teknoloji kullanılmak suretiyle tasarlanan araçlar içindedir. Bu makinelere aynı dönemde de moleküler üretim adı da verilmektedir. Nano teknoloji kullanılmakta olan makineler ise; çark, anahtar, pompa ve motor biçiminde sıralanmaktadır.