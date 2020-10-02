Nano teknoloji nedir? Nano teknoloji ürünleri, örnekleri ve kullanım alanları hakkında bilgi

Nano teknolojisi nedir sorusu son günlerde sık sık gündeme gelen konulardan birisidir. Nano teknoloji temel anlamı ile çok küçük boyutlardaki malzemelerin işlenmesi manasına gelmektedir. Bu boyutların oranı ise metrenin milyarda bir seviyesi olarak bilinmektedir.

Nano Teknoloji Nedir?

Nano Teknoloji 1974 yılında Norio Taniguchi tarafından kullanılmaya başlanmıştır. Fakat bu terim o yıllarda hemen yaygınlaşmamıştır. Nano teknolojisi uzun yıllar sonra yaygınlaşmış ve günümüzde bazı sistemler için moleküler ölçekte bir mühendislik dalı olmuştur.

Nano teknolojisi tekniği yüksek performanslı aletlerin geliştirilmesi için kullanılır. Nano teknolojisinde kullanılan bazı yaklaşımlar bulunmaktadır. Kullanılan bu yaklaşımları şu şekilde açıklayabiliriz:

- Aşağıdan yukarıya yaklaşımları

- teorik yaklaşımlar

- Fonksiyonel yaklaşımlar

- Biyobenzeşimsel yaklaşımlar

- Nanometaryeller

- Yukarıdan aşağıya yaklaşımlar

Nano Teknoloji Ürünleri

Ölçü birimlerine bakıldığında en küçük ölçü birimini milimetre olarak bilmekteyiz. Pek çok alanda kullandığımız en küçük ölçü birimi ise santimetre olmaktadır. Fakat teknolojik alanda yapılan çalışmalar bu ölçü birimlerinin altında yürütülmektedir. Adını metrenin milyarda biri kadar olan nanometre biriminden alan nano teknoloji teknolojik alanda kullanılmaktadır. Bu boyut atom ve molekül seviyelerinde gerçekleştirilir. Fakat insanların hayatında etki yaratacak pek çok büyük yenilikler getirmektedir.

Nano teknoloji ile üretilen materyaller ile enerji tasarrufu sağlanmaktadır. Pek çok kullandığımız eşya nano teknoloji ile kendi kendini temizleme veya hastalıklar gözle görülmeyecek kadar küçük nanobotlarla tedavi edilebilmektedir.

Bu teknolojiye dayanan ürünlerin pek çoğu çevremizde kullanılmaktadır. Birçok ürünlerde kullanılan nona teknoloji materyallerin güçlü, hafif ve dayanıklı olmasını sağlamaktadır. Nano teknoloji ürünleri bilgisayar, tablet, gözlük, telefon ekranları, kamera lensleri, cam yüzeylerde toz veya su tutmayan, yansıma önleyici, kendisini temizleme özelliği olan ürünler, ultraviyole korumalı ve buhardan etkilenmeyen ürünler, çizilmeye karşı dayanıklı olan ürünler bunlardan bazılarıdır.

Nano Teknoloji Örnekleri

Günümüzde kullandığımız pek çok üründe bulunan nano teknoloji hayatı oldukça kolaylaştırmaktadır. Bu teknoloji sayesinde hafif arabalar, trenler, kamyonlar, gemiler, uçaklar ve her türlü araçlar için oldukça fazla yakıt tasarrufu sağlamaktadır.

Nano teknoloji alanında yapılan araştırmalar ve çalışmalar sonucunda küçük ölçeklerde nano materyaller, nano çipler ve nano makinelere ağırlık verildiği bilinmektedir. Çubuk şeklinde olan karbon moleküller sert bir yapıdadır ve yüksek yoğunluktadır. Bu çubukların içi boş ve her şeyin içine yerleştirilebilir.

Nano çipler birçok teknolojik aletlerin içerisine yerleştirilebilir. Böylelikle cihazlar için kullanılan donanım mikro seviyeden daha az yer kaplar. Nano teknolojisine verilecek diğer bir örnek ise nano makinelerdir. Bu makinelere moleküler üretim adı da verilmektedir. Nano teknolojisinde kullanılan makinelere çarklar, anahtar, pompa veya motor örneklerini verebiliriz.

Nano Teknoloji Kullanım Alanları Hakkında Bilgi

Nano teknolojisi günümüzde pek çok farklı alanlarda kullanılmaktadır. Başlıca kullanılan alanlar matematik, fizik, kimya, biyoloji, tıp, eczacılık, bilgisayar ve elektrik alanlarıdır.

Nano teknolojisi malzeme bilimi alanında kullanılmaktadır. Özellikle gelecek yıllarda yapılması tasarlanan yapılara ait küçük ölçekli tasarımlarda kullanılır. Bir diğer kullanım alanı bilgisayar teknolojisidir. Daha hızlı ve küçük bilgisayar elemanların üretiminde nano teknolojisi kullanılmaktadır.

Nano teknolojisinin sıklıkla kullanıldığı alanlardan birisi de tıp alanıdır. Hasar görmüş olan sinir hücrelerinin nano ölçekte onarımı yapılmaktadır. Ayrıca biyozsentezleme ile ecza malzemelerinin üretiminde de nano teknolojisinin kullanıldığı bilinmektedir.