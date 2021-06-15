Nane limon nasıl hazırlanır, nasıl yapılır? Nane limon suyunun faydaları nelerdir, ne işe yarar?

İnsanlar için bitkiler doğanın mucizesi olarak nitelendirilebilir. Bunun en büyük nedeni ise bitkilerin doğal şifa kaynağı olarak tüketilebilmesidir. Doğada bulunan hemen her bitki bir mucizeyi bünyesinde taşıyabilir. Geçmiş toplumlardan bugüne kadar tıp biliminin her alanında ve sağlıklı bir yaşam standartlarının ilk adımında daima bitkisel gıdalar ve ürünler yer almıştır. Çünkü insanoğlunun en ufak bir sağlık sorununda dahi başvurduğu ilk yol bitkilerdir. Bitkiler ve bu bitkililerden meydana gelen sebze ve meyveler gibi diğer besinler de insan sağlığı açısından önemli bir etkendir.

Nane Limon Nasıl Hazırlanır, Nasıl Yapılır?

Sağlıklı bir yaşam için tüketilen bitkisel çaylar, kürler ve de vitaminler tam bir şifa kaynağıdır. Ihlamur, yeşil çay, zencefil, rezene, kuşburnu, adaçayı, zerdeçal gibi bitkiler her dönem insanlar tarafından sıklıkla tüketilmektedir. Özelikle de yaşadığımız kültürde geçmişten bugüne dek bilinen ve kullanılan onlarca bitkisel yöntem bulunmaktadır. Bu yöntemlerden en bilineni ise nane ve limon ikilisinin oluşturduğu bitkisel çaydır.

Nane limon tam bir şifa kaynağıdır. Özellikle de soğuk kış aylarında üşüttüğümüzde, grip ve nezle olduğumuzda ilk olarak başvurduğumuz bir bitki çayıdır. Nane limon herkes tarafından hazırlanabilen kolay bir bitki çayı türü olsa da hazırlanırken dikkat edilmesi gereken püf noktaları da vardır. Nane limon şu şekilde hazırlanır.

Malzemeler: 1 su bardağı su, yarım limon, bir tutam taze yeşil nane, isteğe göre bir çay kaşığı bal ve 1 dilim zencefil. Bu malzemeler tek bir kişi için yeterli olacaktır. Eğer kişi sayısında artış olursa, her bir kişi için aynı malzemelerden biraz daha eklenmesi yeterli olacaktır.

Hazırlanışı: 1 adet cezve içerisine 1 bardak suyu, naneyi, doğranmış limonu ve de isteğe göre zencefili ekleyerek kısık ateşte ocakta kaynayıncaya kadar bekletin. Kaynamadan önce ara sıra bir kaşık yardımıyla cezveyi karıştırın. Kaynadıktan sonra cezvenin üzerini bir çay altlığı yardımı ile kaptın ve yaklaşık 5 dakika kadar çayın dinlenmesini sağlayın. Çay dinlendikten sonra süzgeçten geçirerek bir su bardağına dökün ve isteğe göre bal ilave ederek afiyetle tüketin.

Nane Limon Suyunun Faydaları Nelerdir, Ne İşe Yarar?

Hani bir tabir vardır ya “bunun faydaları saymakla bitmez” diye, işte nane limon suyu da tamda böyle bir şeydir. Damak zevkine göre çeşitlendirilebilen bir lezzet olan nane limon tam bir şifa kaynağı ve vitamin deposudur. Geçmiş dönem kültürlerinden bugüne kadar gelen ve en çok bilinen bir yöntem olan nane ve limon suyu birçok hastalıktan insanoğlunu kurtarmak için tasarlanmış bir silah gibidir. Nane limon suyunun faydalarını sayacak olursak;

Grip ve nezle gibi kış hastalıklarının kolayca atlatılmasını sağlar.

Tam bir C vitamini deposu olması bakımından bağışıklık sistemini güçlendirir ve hastalıklara karşı dirençli bir bünye oluşturur.

Akciğer ve bronşları rahatlatarak öksürük oluşumunu en az seviyeye indirger.

Kalp çarpmasına iyi gelir.

Erkekler için prostat kanseri oluşumunun önleyicisi olabilir.

Anne sütünü arttırır.

Diş ağrısına iyi gelir ve ağız kokusunu ortadan kaldırır.

Sinirsel sorunları yatıştırır ve stresi azaltır.

Sinüzit gibi kronik ağrıların azaltılmasında faydalıdır.

Ateş düşürücü özelliğe sahiptir.

Astım ve bronşit gibi kronik rahatsızlıkların yatıştırılmasında önemli bir rol oynar.

Zayıflamaya ve yağ yakmaya yardımcı olur.