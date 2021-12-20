Namzet Ne Demek, Ne Anlama Gelir? Namzet Kelimesinin Tdk Sözlük Anlamı

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Namzet kelimesiyle eş ve yakın anlamlı olan sözcükler şu şekilde sıralanabilir:

1- Aday 2- Teşne 3- Gönüllü 4- Veliaht 5- İstekli 6- Yavuklu 7- Sözlü 8- Hasbi

9- İstekli 10- Heveskar 11- Meyilli 12- Mütemayil

Namzet Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

yüzyıldan beri kullanılan namzet kelimesi, nam sözcüğünden türetilmiştir. Bir iş ya da göreve aday olan kişiler namzet olarak nitelendirilir. Milletvekili adayları için de aynı kelime kullanılır.

Namzet sözcüğü, çok istekli ve hevesli anlamına da gelir. Türkçede çok sık kullanılan ''bu işi yapmaya aday'' cümlesinde olduğu gibi namzet de meyilli ve talepkar manasında kullanılabilir.

Namzet TDK Sözlük Anlamı Nedir?

TDK'ya göre Namzet kelimesi kullanıldığı yere göre iki farklı anlama gelir.

İlk Anlamı: Aday

İkinci Anlamı: Bir işi yapmaya aday, amade, müheyya

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Namzet Kelimesinin Cümle İçinde Kullanımı

''Onca namzet arasında onu seçtiğim için hiçbir zaman pişman olmadım.''