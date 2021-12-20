Namzet Ne Demek, Ne Anlama Gelir? Namzet Kelimesinin Tdk Sözlük Anlamı

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Mete ‘Gazoz’u kaptırdı içecek adı olduMete ‘Gazoz’u kaptırdı! içecek adı oldu#Mete Gazoz
Türkiye kar altında Çok sayıda ilde eğitime kar engeli...Türkiye kar altında! Çok sayıda ilde eğitime kar engeli...#Kar Yağışı
2-2 sonrası çok konuşulan iddia Anlamak mümkün değil, Mesut 15 yıl sonra...2-2 sonrası çok konuşulan iddia! "Anlamak mümkün değil, Mesut 15 yıl sonra..."#Fenerbahçe
Memur ve emekli zammı ne olacakMemur ve emekli zammı ne olacak?#Asgari Ücret
Erdoğandan TÜSİADa tepki: Bizimle mücadele edemezsinizErdoğan'dan TÜSİAD'a tepki: Bizimle mücadele edemezsiniz#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Taliban herkesi şaşırttı Duyan koştu: Sıfır derecenin altında saatlerce beklediler...Taliban herkesi şaşırttı! Duyan koştu: Sıfır derecenin altında saatlerce beklediler...#Afganistan
Omicron itirafı... Canlı yayında açıkladı Ezber bozan sözlerOmicron itirafı... Canlı yayında açıkladı! Ezber bozan sözler#Omicron
Muhabire utanç verici hareket Muharrem Sarıkaya özür dilediMuhabire utanç verici hareket! Muharrem Sarıkaya özür diledi#Gaziantep
Altın fiyatlarında neler oluyorAltın fiyatlarında neler oluyor?#Altın
Tümer Metinden olay sözler Real Madridde bile bunu yapmadıTümer Metin'den olay sözler! "Real Madrid'de bile bunu yapmadı"#Tümer Metin
Tüm merakları giderdi Ne kadar ödeyeceğini açıkladıTüm merakları giderdi! Ne kadar ödeyeceğini açıkladı#Elon Musk
Yanlış bir ameliyatın kurbanı olmak üzereydim'Yanlış bir ameliyatın kurbanı olmak üzereydim'#Seren Serengil
Eski dostlar bir arada Çocuklarıyla tanıştırdı....Eski dostlar bir arada! Çocuklarıyla tanıştırdı....#Çağla Şıkel
Derbi sonrası Şenol Güneş sürprizi Bilmece çözüldü, 1-2 gün içinde...Derbi sonrası Şenol Güneş sürprizi! Bilmece çözüldü, 1-2 gün içinde...#Beşiktaş
Annelik arzusu ilişkiyi bitirdi... Aslı Enver ve Sarp Batur ayrıldıAnnelik arzusu ilişkiyi bitirdi... Aslı Enver ve Sarp Batur ayrıldı#Aslı Enver
HABERLEREğitim Haberleri Sözlük Haberleri

Namzet Ne Demek, Ne Anlama Gelir? Namzet Kelimesinin Tdk Sözlük Anlamı

Namzet Ne Demek, Ne Anlama Gelir Namzet Kelimesinin Tdk Sözlük Anlamı

Dilimize Farsçadan geçmiş olan namzet kelimesine, nam sözcüğü ve -zed ekinin birleşmesiyle oluşmuştur. Farsçada nam isim demektir. -Zed eki ise sonuna geldiği eklere, başvuran, koyan, belirten anlamı katar. Türkçe karşılığı ''isim koyan'' olan bu sözcük aday manasında kullanılır. Halk arasında sözlü ve nişanlı çiftlere de namzet denir. Namzet ne demek, ne anlama gelir? Namzet TDK sözlük anlamı nedir tüm detayları ile derledik.

Haberin Devamı

 Namzet kelimesiyle eş ve yakın anlamlı olan sözcükler şu şekilde sıralanabilir:

 1- Aday 2- Teşne 3- Gönüllü 4- Veliaht 5- İstekli 6- Yavuklu 7- Sözlü 8- Hasbi

 9- İstekli 10- Heveskar 11- Meyilli 12- Mütemayil

  Namzet Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

 yüzyıldan beri kullanılan namzet kelimesi, nam sözcüğünden türetilmiştir. Bir iş ya da göreve aday olan kişiler namzet olarak nitelendirilir. Milletvekili adayları için de aynı kelime kullanılır.

  Namzet sözcüğü, çok istekli ve hevesli anlamına da gelir. Türkçede çok sık kullanılan ''bu işi yapmaya aday'' cümlesinde olduğu gibi namzet de meyilli ve talepkar manasında kullanılabilir.

  Namzet TDK Sözlük Anlamı Nedir?

  TDK'ya göre Namzet kelimesi kullanıldığı yere göre iki farklı anlama gelir.

  İlk Anlamı: Aday

 İkinci Anlamı: Bir işi yapmaya aday, amade, müheyya

Haberin Devamı

  Namzet Kelimesinin Cümle İçinde Kullanımı

  ''Onca namzet arasında onu seçtiğim için hiçbir zaman pişman olmadım.''

Haberle ilgili daha fazlası:

BAKMADAN GEÇME!

ABDden Omicron itirafı... En yetkili isim açıkladı

ABD'den Omicron itirafı... En yetkili isim açıkladı!

#Omicron
58 yıl sonra ortaya çıkan gizli detaylar: Başkan Kennedyi kim öldürdü

58 yıl sonra ortaya çıkan gizli detaylar: Başkan Kennedy'i kim öldürdü?

#Kennedy Suikastı
Mete’nin ‘Gazoz’u kaçtı

Mete’nin ‘Gazoz’u kaçtı!

#Mete Gazoz

BAKMADAN GEÇME!

ABDden Omicron itirafı... En yetkili isim açıkladı

ABD'den Omicron itirafı... En yetkili isim açıkladı!

#Omicron
58 yıl sonra ortaya çıkan gizli detaylar: Başkan Kennedyi kim öldürdü

58 yıl sonra ortaya çıkan gizli detaylar: Başkan Kennedy'i kim öldürdü?

#Kennedy Suikastı
Mete’nin ‘Gazoz’u kaçtı

Mete’nin ‘Gazoz’u kaçtı!

#Mete Gazoz