Namaza Meyli Olmayanın Ezanda Kulağı Olmaz atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)
Atasözleri her toplumun ahlaki anlamda temel taşlarını oluştururlar. Büyükler küçüklere öğüt olarak hep atasözleriyle konuşurlar. Hayatımızın her anında, günlük hayatımızda, her türlü ortamda atasözleri ile karşılaşırız. İşte bu karşılaştığımız atasözlerinden biri de namaza meyli olmayanın ezanda kulağı olmaz atasözüdür. Peki, bu atasözü literatürde ne anlama gelmektedir? Bir cümle içinde kullanılmak istense, bu nasıl bir cümle olmalıdır? İşte bu atasözü hakkında herkesin merak ettiği bazı detaylar.
Namaza meyli olmayanın ezanda kulağı olmaz atasözü, yapılmak istenmeyen bir işin görmezden gelinmesi anlamına gelmektedir.
Namaza Meyli Olmayanın Ezanda Kulağı Olmaz Atasözünün Anlamı (TDK) Nedir?
Eğer bir kimse, herhangi bir işi yapmak istemiyorsa, o işi yapmamak için ortaya çeşitli bahaneler atar. O işi savsaklar ya da görmezlikten gelir. Bir işi yapmak isteyen kişi o işle ilgili her türlü detayı görür, takip eder ve peşine düşer.
Namaza Meyli Olmayanın Ezanda Kulağı Olmaz Atasözünün Cümle İçinde Kullanımı
Eğer gerçekten yanımıza gelmek isteseydi şimdiye çoktan burada olurdu, sonuçta namaza meyli olmayanın ezanda kulağı olmaz!