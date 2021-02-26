Namaza Meyli Olmayanın Ezanda Kulağı Olmaz atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

Namaza meyli olmayanın ezanda kulağı olmaz atasözü, yapılmak istenmeyen bir işin görmezden gelinmesi anlamına gelmektedir.

Namaza Meyli Olmayanın Ezanda Kulağı Olmaz Atasözünün Anlamı (TDK) Nedir?

Eğer bir kimse, herhangi bir işi yapmak istemiyorsa, o işi yapmamak için ortaya çeşitli bahaneler atar. O işi savsaklar ya da görmezlikten gelir. Bir işi yapmak isteyen kişi o işle ilgili her türlü detayı görür, takip eder ve peşine düşer.

Namaza Meyli Olmayanın Ezanda Kulağı Olmaz Atasözünün Cümle İçinde Kullanımı

Eğer gerçekten yanımıza gelmek isteseydi şimdiye çoktan burada olurdu, sonuçta namaza meyli olmayanın ezanda kulağı olmaz!