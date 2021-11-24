Nam kelimesinin eş anlamlısı nedir? Nam eş anlamı ile örnek cümleler (TDK)

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Nam kelimesinin eş anlamları şan, şöhret ve ün kelimeleridir.

Nam Ne Demek?

Nam kelimesinin eş anlamlılarını bulabilmek için nam kelimesinin ne anlama geldiği bilinmesi gerekmektedir. Nam kelimesinin anlamları arasında ün veya şan verilmektedir. Nam kelimesinin anlamı için TDK sözlüğüne bakıldığında ad ve ün anlamları ile karşılaşılmaktadır.

Nam Kelimesinin Eş Anlamlıları Nedir?

Nam kelimesinin üç farklı eş anlamlısı bulunmaktadır. Nam kelimesinin eş anlamlı kelimeleri şan, şöhret ve ün kelimeleridir. Cümle içerisinde kullanılan nam kelimesi yerine şan, şöhret veya ün kelimelerinden biri konulursa cümlenin anlamı değişmemektedir.

Nam Kelimesiyle İlgili Örnek Cümleler

Namını duymayan kalmamış. / Şanını duymayan kalmamış. / Şöhretini duymayan kalmamış. / Ününü duymayan kalmamış.

Aldığı altın madalya ile namını tüm dünyaya duyurdu. / Aldığı altın madalya ile şöhretini tüm dünyaya duyurdu. / Aldığı altın madalya ile şanını tüm dünyaya duyurdu. / Aldığı altın madalya ile ününü tüm dünyaya duyurdu.

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Namından bahsettiren bir gençti. / Ününden bahsettiren bir gençti. / Şanından bahsettiren bir gençti. / Şöhretinden bahsettiren bir gençti