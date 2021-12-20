Nalın Ne Demek, Ne Anlama Gelir? Nalın Kelimesinin Tdk Sözlük Anlamı

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Nalın kelimesi günlük yaşamda sıklıkla kullanılmadığı için insanlar tarafından merak edilen bir kelimedir. Pek çok kişi nalın kelimesinin ne anlama geldiği ile ilgili olarak araştırmalar yapar. Türk Dil Kurumuna göre nalın kelimesinin anlamı merak edilir.

Nalın Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

Nalın kelimesi Arapçadan Türkçeye geçmiş olan kelimelerden biridir. Günümüzde çok fazla kullanılan bir kelime olmadığı için nalın kelimesinin anlamı internetten ve çeşitli kaynaklardan araştırılır. Nalın kelimesinin cümle içinde kullanılması halinde anlamının bilinmemesi durumunda cümlenin ne amaçla kullanıldığı da anlaşılmayacaktır. Nalın takunya anlamına gelir.

Nalın Kelimesinin TDK Sözlük Anlamı Nedir?

Nalın kelimesinin Türk Dil Kurumuna göre anlamı pek çok kişi tarafından merak konusudur. Bu kelime takunya anlamına gelir. Takunya, tamamen ya da bir bölümü tahtadan yapılan ayakkabıların ismidir. Takunya modelleri ülkelere göre değişiklik gösterir. Ancak genel görünümünde yüzyıllardır çok fazla değişim olmamıştır. Geleneksel takunya modelleri eski zamanlarda işçiler tarafından giyilirdi. Bu ayakkabıların bazı türleri Japonya'da İsveç'te oldukça modadır. Takunyaların bir diğer adı da nalındır.

Yeni bir nalın almanın zamanı geldi. Bu çok eskidi.