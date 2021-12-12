Nalbur nedir, ne iş yapar? Nalbur ne satar, nasıl açılır?

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Omicronda ana semptom belli oldu... Her 10 kişiden 9unda görüldüOmicron'da ana semptom belli oldu... Her 10 kişiden 9'unda görüldü!#Omicron Varyantı
Satışları sınırladılar... Marketlerde gizli stokçulukSatışları sınırladılar... Marketlerde gizli stokçuluk! #Market
66 yıllık bir acı, ders kitaplarına girmiş bir ölüm... Son noktayı koydular66 yıllık bir acı, ders kitaplarına girmiş bir ölüm... Son noktayı koydular!#Emmett Till
İngiltere bu skandalla çalkalanıyor... Tüm fotoğrafları sızdıİngiltere bu skandalla çalkalanıyor... Tüm fotoğrafları sızdı!#İngiltere
Bakan Kurum’dan Kanal İstanbul açıklaması Meydan okudu: İşte bürokratlarımız buradalarBakan Kurum’dan Kanal İstanbul açıklaması! Meydan okudu: İşte bürokratlarımız buradalar#Murat Kurum
Canlı: Formula 1de şampiyon belli oluyor Fark kapanıyorCanlı: Formula 1'de şampiyon belli oluyor! Fark kapanıyor#F1
Oğlunun kaza yaptığını gören babadan şok sözlerOğlunun kaza yaptığını gören babadan şok sözler#Zonguldak
Fransa nefesini tutmuştu... Macron bu sözlerle duyurduFransa nefesini tutmuştu... Macron bu sözlerle duyurdu#Fransa
Omikron ile Deltanın ilk 7 günüOmikron ile Delta'nın ilk 7 günü#Koronavirüs
Kasırga ve hortum yıktı geçti... Felaket filmi değiş gerçekKasırga ve hortum yıktı geçti... Felaket filmi değiş gerçek! #Kentucky
Bursada dehşet Çıkmak istemeyen kiracısını vurduBursa'da dehşet! Çıkmak istemeyen kiracısını vurdu#Bursa
Üç ihtimalli bir bilmece: Papa 1inci Jean Paul neden öldüÜç ihtimalli bir bilmece: Papa 1'inci Jean Paul neden öldü?#Papa 1'İnci Jean Paul
Bu akşam gökyüzüne bakın... 70 bin yıl sonra bir ilkBu akşam gökyüzüne bakın... 70 bin yıl sonra bir ilk!#NASA
Kadir İnanır taburcu oldu İşte son durumu...Kadir İnanır taburcu oldu! İşte son durumu...#Kadir İnanır
Danilo ‘keşke 3 ay önce bitseydi’ diyordurDanilo ‘keşke 3 ay önce bitseydi’ diyordur#Danilo Zanna
HABERLEREğitim Haberleri Araştırma Haberleri

Nalbur nedir, ne iş yapar? Nalbur ne satar, nasıl açılır?

#Nalbur#Dükkan#Market
Nalbur nedir, ne iş yapar Nalbur ne satar, nasıl açılır

Nalbur çevremizde en çok görülen dükkanlardan bir tanesidir. Nalburun ne olduğunu merak edenler ve nalburda ne satıldığını sorgulayanlar internetten araştırmalar yapmaktadırlar. Nalburlar bir mahalle için çok önemli olan dükkanlardır. Bu dükkanlarda pek çok ürün yer almaktadır. Özellikle ev için nalbur dükkanları olmazsa olmazdır. Peki nalbur nedir? Nalbur ne iş yapar? Nalbur ne satar? Nalbur açmak isteyen bir kişi nasıl açar tüm detayları ile derledik.

Haberin Devamı

Nalburlar yapı marketler olarak da bilinmektedir. Nalburlarda pek çok malzeme yer almaktadır. Özellikle bu malzemelerin başında inşaat malzemeleri gelmektedir. Nalburlar birçok mahallede bir ya da birden fazla bulunmaktadır.

 Nalbur Nedir?

 Nalbur kısaca yapı market olarak bilinen marketlerdir. Nalburlara inşaat ürünleri mağazası da denilmektedir. Nalbur kelimesinin kökeni Arapça ve Farsçadır. Eski anlamı ise nal yapan demirci olarak bilinmektedir. Nalbur ismi de buradan gelmektedir. Nalbur demek kısaca hırdavatçı demektir.

 Ne İş Yapar?

 Nalbur kısaca hırdavatçı olarak bilinmektedir. Kilit çivi ve çimento malzemelerini vatandaşlara satar. Aynı zamanda seramik ve kireç gibi malzemeler de yine nalbur dükkanlarından vatandaşlara ulaştırılır. Hemen hemen bütün inşaat malzemelerinin yer aldığı nalburlar pek çok inşaat malzemelerinin satışından sorumludur.

 Nalbur Ne Satar?

Haberin Devamı

 Nalbur birçok inşaat malzemelerini satmaktadır. Nalburun satmış olduğu malzemeler ise şu şekildedir;

 - Çimento

 - Su tesisatı malzemeleri

 - Seramik ve fayanslar

 - Kireç ya da boya

 - Kilit sistemleri

 - Boru

 - Bir takım ev malzemeleri

 - Çiviler

 - İnşaat ürünleri

 - Harç

 Nasıl Açılır?

 Nalbur dükkanı açmak isteyen bir kişinin uyması gereken bir takım hususlar bulunmaktadır. Yüksek kar marjı vaat eden bir iş olan nalbur dükkanı açmak hemen hemen herkesin isteyeceği bir iştir. Nalbur dükkanı açmak için iyi bir reklam oluşturmanız çok önemlidir. İşi tamamen öğrenmeniz son derecede önemlidir. Nalbur dükkanı açacağınız bölgenin de nalbur dükkanı açmaya uygun bir yer olmasına da dikkat etmelisiniz. Daha sonra nüfus cüzdanınızın bir sureti ve ikametgah senedi ile gerekli belgeleri toplamanız gerekmektedir. Nalbur dükkanı açmak için gerekli belgeler şu şekildedir;

 - 2 tane fotoğraf

 - Tapu fotokopisi

 - Yapı kullanma izni

 - Vergi levhası fotokopisi

 - Kiralık olan yerin kiralık mukavelesi

 - Esnaf odasına kayıt fotokopisi

 - Sigorta ya da Bağkur belgesi

 - İmza sirküleri

 - Yeni tarihli sabıka kaydı

 Bütün bu belgeleri topladıktan sonra nalbur açma maliyetini de karşılayarak nalbur dükkanı açabilirsiniz.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Nalbur#Dükkan#Market

BAKMADAN GEÇME!

Yaş 31... O şimdi dizilerin aranan oyuncusu

Yaş 31... O şimdi dizilerin aranan oyuncusu!

#Ünlülerin Gençlik Fotoğrafları
Yanıltıcı promosyon mesajlarına dikkat

Yanıltıcı promosyon mesajlarına dikkat

#BANKA
Bir kış kartpostalı içinde olmak: Karın en çok yakıştığı yerler | 10 şehir 13 öneri

Bir kış kartpostalı içinde olmak: Karın en çok yakıştığı yerler | 10 şehir 13 öneri

#Seyahat