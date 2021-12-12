Nalbur nedir, ne iş yapar? Nalbur ne satar, nasıl açılır?

Haberin Devamı

Nalburlar yapı marketler olarak da bilinmektedir. Nalburlarda pek çok malzeme yer almaktadır. Özellikle bu malzemelerin başında inşaat malzemeleri gelmektedir. Nalburlar birçok mahallede bir ya da birden fazla bulunmaktadır.

Nalbur Nedir?

Nalbur kısaca yapı market olarak bilinen marketlerdir. Nalburlara inşaat ürünleri mağazası da denilmektedir. Nalbur kelimesinin kökeni Arapça ve Farsçadır. Eski anlamı ise nal yapan demirci olarak bilinmektedir. Nalbur ismi de buradan gelmektedir. Nalbur demek kısaca hırdavatçı demektir.

Ne İş Yapar?

Nalbur kısaca hırdavatçı olarak bilinmektedir. Kilit çivi ve çimento malzemelerini vatandaşlara satar. Aynı zamanda seramik ve kireç gibi malzemeler de yine nalbur dükkanlarından vatandaşlara ulaştırılır. Hemen hemen bütün inşaat malzemelerinin yer aldığı nalburlar pek çok inşaat malzemelerinin satışından sorumludur.

Nalbur Ne Satar?

Haberin Devamı

Nalbur birçok inşaat malzemelerini satmaktadır. Nalburun satmış olduğu malzemeler ise şu şekildedir;

- Çimento

- Su tesisatı malzemeleri

- Seramik ve fayanslar

- Kireç ya da boya

- Kilit sistemleri

- Boru

- Bir takım ev malzemeleri

- Çiviler

- İnşaat ürünleri

- Harç

Nasıl Açılır?

Nalbur dükkanı açmak isteyen bir kişinin uyması gereken bir takım hususlar bulunmaktadır. Yüksek kar marjı vaat eden bir iş olan nalbur dükkanı açmak hemen hemen herkesin isteyeceği bir iştir. Nalbur dükkanı açmak için iyi bir reklam oluşturmanız çok önemlidir. İşi tamamen öğrenmeniz son derecede önemlidir. Nalbur dükkanı açacağınız bölgenin de nalbur dükkanı açmaya uygun bir yer olmasına da dikkat etmelisiniz. Daha sonra nüfus cüzdanınızın bir sureti ve ikametgah senedi ile gerekli belgeleri toplamanız gerekmektedir. Nalbur dükkanı açmak için gerekli belgeler şu şekildedir;

- 2 tane fotoğraf

- Tapu fotokopisi

- Yapı kullanma izni

- Vergi levhası fotokopisi

- Kiralık olan yerin kiralık mukavelesi

- Esnaf odasına kayıt fotokopisi

- Sigorta ya da Bağkur belgesi

- İmza sirküleri

- Yeni tarihli sabıka kaydı

Bütün bu belgeleri topladıktan sonra nalbur açma maliyetini de karşılayarak nalbur dükkanı açabilirsiniz.