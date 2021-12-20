Nal Ne Demek, Ne Anlama Gelir? Nal Kelimesinin Tdk Sözlük Anlamı

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Nal kelimesi birçok deyim ve atasözünde de geçer. Bunlar arasında en bilineni nalları dikmek deyimidir. Argo bir tabir olan nalları dikmek, ölmek anlamına gelir.

Nal Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

Binek hayvanlarının tırnaklarının yaralanmasını engellemek amacıyla tırnaklarına takılan parçalara nal denir. Bu parçalar demir ya da gümüş gibi dayanıklı madenlerden imal edilir. Atları nallama üç aşamadan oluşur. Önce ateşe tutulan demire şekil verilir. Soğutma işleminden sonra nallar çakılır.

Nal kelimesinin geçtiği diğer deyimler ve anlamları şu şekildedir.

1-Nal demek mıh dememek: Dediğim dedik olmak, inadından vazgeçmemek

2- Nalını sökmek için ölmüş eşek aramak: Çıkarcı ve paragöz olmak

Nal Kelimesinin TDK Sözlük Anlamı Nedir?

TDK’ya göre Nal kelimesi kullanıldığı yere göre iki farklı anlama gelir.

İlk Anlamı: At ve eşek gibi binek hayvanlarının tırnaklarına çakılan, genellikle demir madeninden üretilen parça

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İkinci Anlamı: Ayakkabı (Günümüzde bu anlamıyla kullanılmamaktadır)

Nal Kelimesinin Cümle İçinde Kullanımı

''Nallar, tırnakların hissiz yerlerine çakıldığı için hayvanlar acı hissetmezler.''