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Nakşetmek ne demek, ne anlama gelir? Nakşetmek bitişik mi yazılır, ayrı mı? TDK sözlük anlamı

#TDK#Nakşetmek#Sözlük
Nakşetmek ne demek, ne anlama gelir Nakşetmek bitişik mi yazılır, ayrı mı TDK sözlük anlamı

Nakşetmek kelimesi nakış sözcüğü ve ''etmek'' yardımcı fiilinin bir araya gelmesiyle oluşturulmuştur. Dilimize Arapçadan geçen nakış kelimesi, işleme ve meneviş anlamına gelir. Nakşetmek ise bir şeyi süslemek ve suretini çizmek demektir. Bu kelime mecazen kalıcı hale getirmek ve sağlamlaştırmak anlamında kullanılır. Nakşetmek ne demek, ne anlama gelir? Nakşetmek bitişik mi yazılır ayrı mı tüm detayları ile derledik.

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Nakşetmek kelimesi ile eş ve yakın anlamlı sözcükler şu şekilde sıralanabilir:

 1- İşlemek 2- Süslemek 3- Resmetmek 4- Tasvir Etmek 5- Tezyin Etmek

 6- Yaldızlamak 7- Bezemek 8- Telleyip Pullamak

 Nakşetmek Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

  1. yüzyıldan beri kullanılmakta olan nakşetmek kelimesi, bir şeyi süslemek, güzelleştirmek ve işlemek anlamına gelir. Kelimenin yan anlamı ise boyamak ve tezyin etmektir. Bu sözcük Osmanlı döneminden bu yana birçok tamlamada kullanılmaktadır. Örneğin nakş-ı kilki, kalemle nakış yapan kimse demektir.

 Nakşetmek Bitişik mi, Ayrı mı Yazılır?

 Arapça kökenli sözcüklerle öz Türkçe olan ''etmek'' fiilinin birlikte kullanıldığı birçok sözcük vardır. Bu kelimelerden bazıları tamlama bazıları birleşik isimdir. Türk Dil Kurumuna göre nakşetmek kelimesinin doğru yazılışı şu şekildedir.

 Nakşetmek - Doğru Kullanım

 Nakş etmek - Yanlış Kullanım

 Nakşetmek Kelimesinin Cümle İçinde Kullanımı

 1- Bana kalırsa nakşettiği resimlerin her biri birer sanat eseri değerinde.

 2- Gergefin üstüne nakşettiği çiçekleri çok beğendim.

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#TDK#Nakşetmek#Sözlük

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