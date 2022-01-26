Nakşetmek ne demek, ne anlama gelir? Nakşetmek bitişik mi yazılır, ayrı mı? TDK sözlük anlamı

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Nakşetmek kelimesi ile eş ve yakın anlamlı sözcükler şu şekilde sıralanabilir:

1- İşlemek 2- Süslemek 3- Resmetmek 4- Tasvir Etmek 5- Tezyin Etmek

6- Yaldızlamak 7- Bezemek 8- Telleyip Pullamak

Nakşetmek Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

yüzyıldan beri kullanılmakta olan nakşetmek kelimesi, bir şeyi süslemek, güzelleştirmek ve işlemek anlamına gelir. Kelimenin yan anlamı ise boyamak ve tezyin etmektir. Bu sözcük Osmanlı döneminden bu yana birçok tamlamada kullanılmaktadır. Örneğin nakş-ı kilki, kalemle nakış yapan kimse demektir.

Nakşetmek Bitişik mi, Ayrı mı Yazılır?

Arapça kökenli sözcüklerle öz Türkçe olan ''etmek'' fiilinin birlikte kullanıldığı birçok sözcük vardır. Bu kelimelerden bazıları tamlama bazıları birleşik isimdir. Türk Dil Kurumuna göre nakşetmek kelimesinin doğru yazılışı şu şekildedir.

Nakşetmek - Doğru Kullanım

Nakş etmek - Yanlış Kullanım

Nakşetmek Kelimesinin Cümle İçinde Kullanımı

1- Bana kalırsa nakşettiği resimlerin her biri birer sanat eseri değerinde.

2- Gergefin üstüne nakşettiği çiçekleri çok beğendim.