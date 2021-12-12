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Nakkaş nedir, kime denir? Nakkaşlar ne yapar? En ünlü nakkaş kimdir?

#Nakkaş#Mesnevi#Kelime
Nakkaş nedir, kime denir Nakkaşlar ne yapar En ünlü nakkaş kimdir

Dilimize Arapçadan geçen nakkaş kelimesi, ''nakş'' sözcüğünden türetilmiştir. Nakş, resim yapmak, süslemek, tezyin etmek ve işlemek anlamına gelir. İçeriklerine göre kitaplara resimler ekleyen, cami ve medrese gibi mimari eserleri çeşitli motiflerle süsleyen ustalara nakkaş deni. Nakkaşlar ne yapar? En ünlü nakkaş kimdir tüm detayları ile derledik.

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Osmanlı döneminde nakış ustası olan kadınlara nakkaşe denirdi. Diğer sanat ve zanaat dallarında uzmanlaşmış kişiler için kullanılan kelimeler ise şu şekilde sıralanabilir: 1- Suret-ger - (Ressam) 2- Sazende - (Çalgıcı, müzisyen)

 3- Câme-dûz (Terzi) 4- Hattat - (Hat ustası) 5- Hanende (Şarkıcı)

 Nakkaş Nedir, Kime Denir?

 Osmanlı döneminde nakış sanatında yetkinlik kazanan kişilere nakkaş denirdi. O dönemde resim yasak olduğu için, nakkaşların birçoğu minyatür sanatına yönelmiş ve başta padişahlar ve vezirler olmak üzere devletin ileri gelenlerinin minyatürlerini çizmiştir.

 Nakkaşlar Ne Yapar?

 Osmanlı döneminde en saygı duyulan mesleklerin başında nakkaşlık geliyordu. Bunun en büyük nedeni nakkaşlığın hem mimaride hem de divan edebiyatında önemli bir yer tutmasıdır. Camilerdeki süslemelerin ve minyatür eserlerin birçoğu dönemin ünlü nakkaşları tarafından yapılırdı.

 Şairlerin o dönem gazel, kaside, tevhid ve terkib-i bend türündeki şiirlerini topladığı divanları süslemek de nakkaşların yaptığı işler arasında yer alır. Divan edebiyatında aşık ile maşuku simgeleyen gül ve bülbül tasvirleri dönemin en ünlü nakkaşları tarafından çizilmiştir.

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 Bunun dışında nakkaşların yaptığı belli başlı işler şu şekilde sıralanabilir:

 1- Sarayların duvarlarını ve tavanlarını çeşitli motiflerle süslemek

 2- O dönem yaygın olarak kullanılan kap, ibrik, sahan ve tavalara desenler çizmek

 3- Sultanların ve vezir-i azamların minyatürlerini hazırlamak

 4- Mesnevilerde anlatılan hikayelere uygun figürler ve resimler çizmek

 En Ünlü Nakkaş Kimdir?

 Osmanlı döneminde yaşamış olan en ünlü Nakkaş, Sinan Bey'dir. Fatih Sultan Mehmet döneminde yaşamış olan Sinan Bey, uzun bir dönem İtalya'da eğitim almış ve resim dışında minyatür sanatıyla da ilgilenmiştir. En ünlü eseri Fatih Sultan Mehmet'i gül koklarken çizdiği tablodur. Normal şartlar altında Osmanlı'da resim yasak olsa da, padişahın emriyle bu yasak, bir kere mahsus olmak üzere çiğnenmiştir.

 Diğer ünlü nakkaşlar ve en önemli eserleri ise şunlardır.

 1- Nakkaş Nigar Hanım - Barbaros Hayrettin Minyatürü

 2- Matrajçı Nasuh - İstanbul Minyatürü

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 3- Nakkaş Nakşi - Gazanfer Ağa Medresesi Minyatürü

 4- Abdullah Buhari - Gül ve Bülbül Minyatürü

 5- Nakkaş Behzat - Osmanlı Sarayı Minyatürü

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#Nakkaş#Mesnevi#Kelime

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